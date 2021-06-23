الوكالة الوطنية للإعلام

لبنان القوي: عدم إقرار خطة ترشيد الدعم يعني القضاء على ما تبقى من مدخرات اللبنانيين

أمل تكتل "لبنان القوي" في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونيا، برئاسة النائب جبران باسيل، أن "تشكل المواقف التي أطلقها رئيسه يوم الأحد الماضي والفكرة التي قدمها كركيزة انطلاق لتزخيم الاتصالات وإجراء المشاورات اللازمة لقيام الحكومة الإصلاحية الموعودة"، مشيراً إلى أنه "اطلع من رئيسه على المتابعة الجارية جراء ذلك". ولفت البيان الى أن "رئيس التكتل أكد أن لا أحد يحق له تحويل اللبنانيين إلى أسرى معادلة اللاءات المانعة للتشكيل بعد كل التنازلات والتسهيلات التي تم تقديمها. وشدد التكتل على أن الاستمرار في حال المراوحة هو بمثابة ارتكاب جريمة بحق الناس وهذا ما لن يشارك فيه أو يسكت عنه أو يقبل باستمراره". وأعلن التكتل أن "تأمين المحروقات والدواء والمواد الأساسية أمر حيوي لا يجوز أن يتوقف إطلاقاً، كما لا يجوز السماح بارتفاع حاد في الأسعار دون تأمين المساعدة اللازمة للمحتاجين، وأن المسؤولين في حكومة تصريف الأعمال كما في مصرف لبنان وفي الكتل النيابية، مدركون ذلك فلماذا المكابرة والمزايدة طالما أن الحل الجذري المعروف يتمثل بترشيد الدعم تدريجاً وإقرار البطاقة التمويلية".

وكالة الأناضول

أردوغان: "فيروس العنصرية" أكثر خطورة من كورونا

الرئيس التركي في رسالة مرئية إلى "منتدى قطر الاقتصادي": "فيروس العنصرية" يكتسب بعداً عالمياً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "فيروس العنصرية" في العديد من الدول الغربية أصبح اليوم أكثر خطورة من فيروس كورونا. جاء ذلك في رسالة مرئية أرسلها أردوغان، الثلاثاء، إلى "منتدى قطر الاقتصادي" الذي يعقد في الفترة بين 21 و23 يونيو/ حزيران الجاري. ولفت إلى أن "فيروس العنصرية" يكتسب بعداً عالمياً. وأضاف أن العنصرية الثقافية وعدم التسامح مع الأديان والمعتقدات الأخرى في العديد من الدول الغربية، أصبحتا اليوم أكثر خطورة من فيروس كورونا. وأشار أردوغان أن فيروس كورونا لم يؤد إلى تعميق الإجحاف الاقتصادي فحسب، بل أجج معاداة الإسلام ومناهضة الهجرة أيضاً. وأضاف أن "الإحصاءات تكشف عن أبعاد المشكلة، فالهجمات العنصرية والمعادية للإسلام في الغرب زادت بنسبة 250 بالمئة في السنوات الخمس الأخيرة، فيما ارتفع معدل الذين فقدوا حياتهم في هذه الهجمات بنسبة 700 بالمئة". وأشار أردوغان إلى تصاعد الأعمال العنصرية ضد المساجد والجمعيات وأماكن العمل التابعة للمسلمين، إضافة إلى النساء المسلمات والشبان.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الجيش الوطني الليبي يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

أكد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، داعياً حكومة الوحدة لاتخاذ كل الإجراءات، التي تسهل مهام المفوضية العليا للانتخابات. القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الوطني الليبي في بيان، اليوم الثلاثاء: "ندعم جهود البعثة الأممية لإعادة الاستقرار في ليبيا من خلال نجاح أعمال الحوار السياسي الذي يتطلع إليه الليبيون جميعاً للوصول لصياغة قاعدة دستورية توافقية تسمح للجميع الدخول في السباق الانتخابي دون شروط مسبقة، وليحتكم الليبيون إلى صندوق الانتخاب ولإرادتهم في اختيار من يقود ليبيا إلى بر الأمان والاستقرار والسلام الدائم". وأكد "أن الحوار السياسي الحالي هو فرصة تاريخية أمامنا جميعًا والتي يجب استغلالها على النحو الذي يخرج بلادنا من أزمتها المعقدة والمتشابكة داخلياً وخارجياً، وكيفية الخروج بمسودة دستورية يجب أن ترى النور وتضيء الطريق بهدف تأمين حياة مستقرة وآمنة يستحقها الليبيون".