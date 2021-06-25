الديار 21-6-2021

ريال يجهز 7 لاعبين للرحيل

كشف تقرير صحفي اسباني عن تطور جديد بشأن الميركاتو الصيفي لريال مدريد. ووفقا لصحيفة اسبانية فان ريال مدريد جهز قائمة للراحلين هذا الصيف وتضم 7لاعبين وهم "رافائيل فاران وايسكو والفارو اودريوزولا وداني سيبايوس وماريانو دياز ولوكا يوفيتش وإبراهيم دياز.

الإصابة تفرق بين الاخوين هازارد في اليورو

أعلن المنتخب البلجيكي ان لاعب الوسط تورجان هازارد سيغيب عن المباراة الثالثة والأخيرة للفريق في دور المجموعات في بطولة أوروبا 2020 امام فنلندا في سان بطرسبرج الروسية.

انشيلوتي يريد ليوين في ريال مدريد

وضع كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد مهاجمة السابق في ايفرتون كالفيرت ليوين ضمن قائمة الاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم من اجل إعادة بناء الفريق الملكي.

الجمهورية 22-6-2021

تشالهانوغلو من ميلان الى انتر

أعلن التركي هاكان تشالهانوغلو صانع العاب ميلان الإيطالي عن انتقاله من فريقه الحالي الى جاره انتر ميلان بطل إيطاليا.

نداء الوطن 22-6-2021

"كوبا اميركا" البيرو تفاجئ كولومبيا

سقطت كولومبيا بالنيران الصديقة وفرطت بالتالي بفرصة حسم بطاقتها الى ربع نهائي بطولة "كوبا اميركا" المقامة في البرازيل. بخسارتها امام البيرو في غويانا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة

الأولى التي شهدت حصول فنزويلا الجريحة على نقطتها الثانية على رغم معاناتها مع كوفيد 19.

الشرق الأوسط 22/6/2021

إنكلترا والتشيك للتأهل معا"

يتطلع منتخب إنكلترا لضرب عصفورين بحجر واحد بحجز بطاقته الى ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2020". واقتناص صدارة المجموعة الرابعة من تشيكيا التي يواجهها اليوم فيما يبقى باب التأهل مشرعا على مصراعيه عندما تلاقي كرواتيا منافستها اسكتلاندا.