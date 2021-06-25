TL

لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء ولا مولدات ولا دواء وربما لا افران والدولار على ارتفاعه الجنوني وتخطى الـ 16 الف ليرة.

أزمات تتمدد ولا حلول لها والمواطن يصارع للحفاظ على الحد الادنى من مقومات الحياة فيما الافرقاء يصارعون ويتناحرون للحفاظ على حصصهم ومكتسباتهم.

المنار

في قصر بعبدا كان بحث رئيس الجمهورية مع وزيري الطاقة والمالية وحاكم مصرف لبنان لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الامني والمعيشي في البلاد – ان دخلت العتمة وتوقفت حركة النقل. وبعد المحادثات والتواصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب تقرر الاستلاف من مصرف لبنان لتأمين المشتقات النفطية لثلاثة اشهر، الى حين اتمام مجلس النواب التشريعات اللازمة.

nbn

لم تطرأ أي عناصر جديدة من شأنها إنتشال الملف الحكومي المترنح من سباته فيما الرئيس نبيه بري يكرر ثوابته: مبادرتي قائمة لكنني سأؤيد أي مبادرة جديدة إذا كانت تؤدي لولادة الحكومة.

mtv

إنهم يحكون قعر الجوارير، تعبير فرنسي يستخدم للدلالة على شخص مفلس، تدفعه الحاجة الى التفتيش اليائس عن قرش في أدراجه وهو عالم بأنه غير موجود.

في لبنان يمكن إسقاط هذه الصورة على واقعنا، مع إضافة لبنانية أكيدة، وهي أن الدولة عندنا تصر، على حك جيوب الناس لتحقيق أمرين أخيرين: تأمين البطاقة التمويلية وتخفيف دعم المحروقات.

NTV

تخذ الحزن عاصمة له في بلدة الشرقية جنوب لبنان وهناك كان الدمع مطر حزيران على رحيل عائلة بطاقمها الوردي وفيما كانت العائلة تستعد لاستقبال الوالد صار الاب عماد حويلي مستقبلا ومودعا لا حزن يرتقي الى مشهد أب أضاع روحه، لكأنها رواية تكتب آلامها على أجساد نزفت قهرا.

OTV

وفي الانتظار، سيناروهات حكومية كثيرة يتداول بها الإعلام ومواقع التواصل، تبدأ بمحاولة جديدة لتقديم تشكيلة لا تحظى بموافقة رئيس البلاد، مرورا بإحياء مبادرات معينة وفق أسس معدلة، ووصولا إلى الحديث عن تأمين مخرج ناعم للرئيس سعد الحريري من تكليف،

LBC

ليس بعيدا، كانت البطاقة التمويلية نجمة اللجان النيابية المشتركة، تم إقرارها على أن يستفيد منها نصف مليون مواطن، وان يكون حدها 137 دولار في الشهر، بموجب مشروع قانون تقدمه الحكومة الى مجلس النواب، بحسب ما بشر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، ويبقى السؤال: من أين سيتأمن التمويل؟

الميادين

أعلن المتحدث باسم جماعة ​أنصار الله​ الحوثية اليمنية، العميد يحيى سريع أن "سلاح الجو المسير تمكن من تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت معسكرا تدريبيا تابعا لتحالف العدوان السعودي الأميركي في منطقة الوديعة بعشر طائرات مسيرة نوع قاصف 2K استهدفت مركز ​القيادة​ ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر وكانت ​الإصابات​ دقيقة بفضل الله".

الجزيرة

أكدت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أن "خلافاتنا مع النظام الإيراني جدية للغاية"، مشيرة الى أن واشنطن لا يزال لديها خلافات كبيرة مع ايران بشأن استئناف الالتزام بالاتفاق النووي.

العربية

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​نفتالي بينت​، بأنه لا يجوز توقيع أي صفقات مع النظام الإيراني الذي يسعى للحصول على أسلحة نووية، مشيرا الى أن "الأعداء، ومنهم ايران، يتطورون ولكننا نعقد العزم على الدفاع عن أنفسنا".