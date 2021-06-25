لبنان الحر

أشار رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، في تصريح إلى أنه "لا قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي، ‏وبغياب الحكومة تعتمد سياسة الاصلاح"، لافتاً إلى أن "ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية ‏دون معرفة مصادر التمويل. إعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلاً و‏رفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الاجرة".‏

صوت لبنان

أشار النائب اللواء جميل السيد، في تصريح له الى أن "أركان الدولة ‏يتسلّون بتشكيل الحكومة،مجلس النواب يدرس البطاقة التمويلية ورفع الدعم وضبط التحويلات للخارج ‏عالعمياني لأنّ رياض سلامة يرفض تزويده بأي رقم، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي يقول إذا إعتذر ‏رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سينهار البلد".‏

radio orient

اعتبر رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "حتى لا يتحول ​قطع الطرق​ إلى مشكلة للناس، موضوع الدعم متوقف عند رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ وكلكم تعرفون منزله ومكتبه فتوجهوا إليه ليوقع قبل أوائل الأسبوع وفقدان ​المحروقات​".

اذاعة النور

اكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري انّ مبادرته قائمة، ولا سبيل غيرها لإخراج لبنان من ازمته، وبالتالي هو ليس في وارد التراجع عنها تحت اي ظرف.

صوت المدى

الرئيس ميشال عون يترأس اجتماعاً يضمّ وزير المال غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في موضوع الدعم على المحروقات.