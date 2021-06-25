الديار/ علي ضاحي

تحت عنوان "حزب الله يتحرّك على ثلاثة خطوط.. وتقدّم "حذر" في التأليف نقل "ضاحي"عن أوساط واسعة الاطلاع في تحالف حركة أمل وحزب الله، أنّ بعد المؤتمر الصحافي للنائب باسيل مباشرة، تحرك حزب الله في اتجاه عين التينة، وجرى تواصل للتشاور وللتهدئة وانتظار التوضيحات اللازمة من رئيس التيار الوطني الحر نفسه وعن خلفيات هذه الدعوة للسيد نصرالله، وبناءً على هذا التواصل، تم الاتفاق على التهدئة والتعاطي الهادئ، من قبل حزب الله ومن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أوعز إلى نوابه ومسؤوليه وكل قيادات "حركة أمل" بالتزام الصمت وعدم التعليق بتاتاً على دعوة النائب باسيل. كذلك أشارت الاوساط إلى أنّه وبعد سحب أي تداول في مبادرة رئيس التيار من الاعلام، تواصل حزب الله عبر مسؤول التنسيق والارتباط الحاج وفيق صفا مع باسيل في اليومين الماضيين، وجرى البحث في خلفيات مواقف الاخير وحقيقة ما قصده، فأكد باسيل أنّ دعوته لا تهدف الى الشقاق الشيعي، أو إلى زرع الخلاف بين الرئيس بري والسيد حسن نصر الله، وأشار إلى أنّه يؤيد مبادرة الرئيس بري، وأنّ هدفه هو دفعها قدماً للبحث عن حلول، وانه جاهز لطروحات جديدة ومتقدمة في ملف الحكومة. وعن إعطاء ثقة تكتل لبنان القوي النيابي لحكومة الرئيس المكلّف سعد الحريري، تقول الاوساط إنّ باسيل بقي متمسكاً بأنّ الثقة تُمنح بناءً على تشكيلة الحكومة وبيانها الوزاري وخلال جلسة مناقشة الثقة، إلاّ أّنّ الرئيس الحريري رفض اقتراحات النائب باسيل وطلب تعهّد منه بإعطاء الثقة للحكومة قبل الجلسة وليس خلالها. وختمت الاوساط بمقولة: إنّ الامور بخواتيمها والتفاؤل موجود حالياً وهو أكبر من التشاؤم، والساعات والايام المقبلة ستكشف مآل الامور.

الشرق/ يحي جابر

قال إنّ لبنان يمر بأزمات متعدّدة المصادر والعناوين والمضامين والاهداف، وهي أزمات ليست دخيلة ولا جديدة، بل متلازمة مع طبيعة النظام الذي يمسك بالبلد، وأضاف أنّ لبنان يتميز بارتباط مكوناته الداخلية بالخارج الاقليمي والدولي، كل حسب انتمائه الطائفي والمذهبي. هذا مع الاشارة إلى أنّ "الطائف" نصّ على أنّ "إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني، يقتضي العمل على تحقيقه، وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية، برئاسة رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء وشخصيات سياسية وفكرية واجتماعية، مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء، ومتابعة الخطة المرحلية".

اللواء/ هنادي السمرا

تناولت موضوع البطاقة التمويلية وقالت إنّ البطاقة التمويلية تبحث عن تمويل، هذه هي المحصلة التي خرج بها اجتماع اللجان النيابية المشتركة، الذي خصص لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان، والذي دمج بين مشروع الحكومة للبطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي لتمويلها، واقتراح البطاقة التمويلية الائتمانية الالكترونية، ورغم اقرار البطاقة فان الجدل الأكبر خلال المناقشات كان على غياب التمويل الواضح لسد الفرق الحاصل بين قرض صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي، في ظلّ عدم القدرة على الدفع حالياً إلا بعد وجود حكومة فاعلة، والانقسام النيابي بين من يشترط ربط ترشيد الدعم بالبطاقة، وبين من هو رافض بالمطلق للمس بالاحتياط الإلزامي او ودائع الناس، ومن جيوب المواطن سيكون الدعم، ففتح اعتماد إضافي بقيمة 556 مليون دولار لتغطية المبلغ المطلوب لا يغطي الهدف المرتجى لاستفادة 750 الف عائلة، وبالتالي حسب ما أبلغ نائب حاكم مصرف لبنان النواب فإن الصرف سابقاً كان يتم من قبل قرار من الحاكم لأنّ القضية كانت من الاحتياط العام، أما وإنه لم يتبق أموالًا في المصرف المركزي، فإنّ الأمر سيطال الاحتياط الإلزامي وهذا يستوجب إجازة رسمية للصرف، على أن تسدّد لاحقاً من البنك الدولي، وهو ما ظهر من خلال البيان الذي اظهره المصرف المركزي بالقول، مع تأكيده على ضرورة وضع خطة واضحة وواحدة لترشيد الدعم وتأمين الأسس لإعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقاً للمادة 41 المذكورة وبالعملات الأجنبية، أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الإلزامية مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحدّدة قانونا.