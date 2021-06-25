روسيا اليوم

روسيا بصدد فرض رسوم على صادرات المنتجات المعدنية

أوعز رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى الحكومة لإعداد على وجه السرعة وثائق بشأن فرض رسوم مؤقتة على صادرات المنتجات المعدنية، بما في ذلك صادرات الألومنيوم.وجاء تعليمات ميشوستين بناء على اقتراح قدمه وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشيتنيكوف، خلال اجتماع للحكومة عقد اليوم الخميس، واقترح تطبيق رسوم تصدير مؤقتة على منتجات المعادن الحديدية وغير الحديدية، اعتبارا من 1 أغسطس إلى 31 ديسمبر 2021.

روسيا اليوم

مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يفتتح مقرا في الرباط

أعلن في الرباط يوم الخميس عن تأسيس مقر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا بهدف "تطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب".

وحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية، افتتح المكتب عن طريق "تقنية التناظر المرئي" وحضر الافتتاح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وفلاديمير فورونكوف نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف البيان أن "المكتب سيعمل على تطوير وتنفيذ البرامج المعتمدة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير وتعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها والتحقيقات والمتابعات وإدارة السجون وفك الارتباط وإعادة التأهيل والإدماج".