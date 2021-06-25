الوكالة الوطنية للإعلام

عون ترأس اجتماعا لدراسة أزمة المحروقات بحضور وزني وغجر وحاكم مصرف لبنان:اتخاذ اجراءات استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الازمة

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التاسعة قبل ظهر يوم أمس، اجتماعا ضم وزيري المال والطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصص لعرض وضع المحروقات في البلاد وانعكاساته. وتم خلال الاجتماع درس عدد من الاقتراحات الايلة الى معالجة ازمة المحروقات وتفادي حصول اي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الامني والمعيشي في البلاد. واجرى الرئيس عون اتصالا هاتفيا برئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، وتداولا في النقاط المطروحة، وتقرر على اثر ذلك اتخاذ اجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الازمة بانتظار التشريعات التي يجري درسها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم.

وكالة الأناضول

تشغيل خط النقل البحري "رورو" بين تركيا وليبيا

باشرت مجموعة "كرانفيل" التركية تنظيم رحلات النقل البحري "رورو" من تركيا إلى ليبيا، من أجل زيادة حجم التجارة بين البلدين. وذكرت "كرانفيل" في بيان الخميس، أنها كانت تنظم رحلات نقل "رورو" من تركيا إلى ليبيا لأغراض تجريبية فقط، وأنها باشرت بتنظيمها بشكل دائم. وأوضحت أنها نفذت أول رحلة نقل "رورو" من ميناء "أمبارلي" بإسطنبول إلى ميناء مصراتة الليبية. وتقوم الشركة بنقل الحاويات من موانئ إسطنبول وقوجة إيلي وصامصون وإزمير ومرسين وإسكندرون التركية إلى مصراتة. وتهدف الشركة بدء خدمة خط حاويات أسبوعية بين البلدين بسفن جديدة. ونقل البيان عن فاتح ساري، المدير التنفيذي في "كرانفيل" قوله: "بفضل الخط والرحلات التي فعّلناها، تصل ليبيا في غضون 4 أيام". وأضاف: "نحن أول من ينظم رحلات الرورو والشحن المنتظمة إلى ليبيا. تلك الرحلات ستزيد من تجارتنا إلى إفريقيا في ومقدمتها ليبيا".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية تقدم احتجاجا للسفيرة البريطانية على خلفية تصرفات المدمرة "ديفيندر"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، استدعاء السفيرة البريطانية، في موسكو، ديبورا برونيت، إلى مقر الوزارة لتقديم احتجاج على خلفية تصرفات المدمرة البريطانية "ديفيندر" في مياه البحر الأسود. وجاء في تعليق وزارة الخارجية الروسية المنشور على موقعها: "تم تقديم احتجاج شديد إلى السفيرة بشأن انتهاك الحدود الروسية والتصرفات الاستفزازية الخطيرة التي قامت بها السفينة التابعة للبحرية البريطانية في المياه الروسية، والتي يعتبرها الجانب الروسي انتهاكا صارخا لمعاهدة الأمم المتحدة حول القانون البحري لعام 1982".