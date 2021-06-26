TL

وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على إعتماد صفيحة البنزين بـ 3900 ليرة وهذا من شأنه أن يعالج أزمة البنزين.

المنار

السيد نصر الله دعى إلى دعم الجيش لو أميركيا، معتبراً أنه الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار ووحدة لبنان، وهو جزء أساسي من معادلة القوة الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة.

nbn

المسكنات قد تخفف من الألم ولكنها ليست علاجا فيه الشفاء وبداية العلاج لا بد أن يبدأ من تأليف الحكومة وكل ما عدا ذلك عبثا تحاولون.

mtv

لبنان في عيون قسم كبير من أبنائه وفي عيون الدول الصديقة يبدو نابضاً بالحياة، وما يمر هو غيمة سوداء لا بد سترحل مهما كبرت ظلالها وطال مكوثها في سمائه من الآن وحتى الأول من تموز موعد اليوم اللبناني الذي دعا إليه البابا فرنسيس في الفاتيكان، دبلوماسية الدول المؤثرة على تواصل في الكواليس وفي العلن لإنقاذ لبنان من خاطفيه بدءًا بالقيمين على شؤونه فقد شهد الفاتيكان اليوم نشاطاً غير مسبوق خصص للبنان.

NTV

أعلن نصرالله أن الحزب بدأ تلبية دعوة باسيل، لكنه كرر موقفه السابق الذي يتفهم من خلاله رفض الرئيس المكلف الثلث المعطل، ونفى الأمين العام لحزب الله وجود "تلات ثمانات" في الصيغة المقترحة، وقال إننا لم نطالب بها يوما مؤيدا حق رئيس الجمهورية بالشراكة في التأليف.

OTV

الحدث الأول اليوم، كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، التي أعلن فيها أنه سيلبي دعوة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فنحن حليف وصديق، وسندافع عن حقوق كل لبناني، وهذا من واجباتنا.

LBC

الرئيس المكلف سعد الحريري، مازال على صمته، وما زال في الخارج منذ السبت الفائت، فهل تكون العودة مؤشرا إلى أن المحركات قد عاودت عملها؟

الميادين

أكد وزير خارجية ​الفاتيكان​ المطران بياترو كاليغر أن "الفاتيكان ليس بمقدوره لوحده ​مساعدة​ ​لبنان​، لذلك يرى أنه على الأسرة الدولية كلها أن تقف إلى جانب هذا البلد. أردنا، من لقاء الاول من تموز، تكوين رؤية مشتركة مع رؤساء ​الطوائف​ ليكون لدينا وضوح في الرؤية ولنتحرك كما يجب"

الجزيرة

أوضحت السفير الأميركية في ​لبنان​ ​دوروثي شيا​ انها "زارت ​واشنطن​ منذ أسبوع تقريبًا والتقت كبار المسؤولين الذين يحرصون على لبنان بشدّة ولاحظت في كلامهم مدى خطورة الوضع أكثر ممّا ألاحظه في ​بيروت​، فهم يعيشون حياتهم هنا بشكل طبيعي لذا لا أعلم ما إذا يجب علينا إلقاء اللوم على حزب معيّن لكن يمكنني القول إنّ البلد بأمسّ الحاجة إلى حكومة متمكّنة تمامًا تلتزم بإجراء الإصلاحات".

العربية

رأى وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​ أنه يجب ممارسة الضغوط على السياسيين ال​لبنان​يين لإنهاء المأساة التي تعيشها بلادهم، مشيرا الى "أننا قررنا إدارة الأزمة في لبنان بتنسيق مع الولايات المتحدة وممارسة المزيد من الضغط ونعرف من هم الذين يتسببون بالأزمة".