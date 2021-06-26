لبنان الحر

استقبل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، عضو المجلس الرئاسي لمفوضية الولايات المتحدة لحرية الديانات العالمية نادين ماينزا، يرافقها ألكسي مكرزل ، وجرى عرض للواقع اللبناني والأزمات التي يتخبط بها لبنان ودور الولايات المتحدة الاميركية والمجتمع الدولي في مساعدته.

صوت لبنان

اوضح ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​، في ​مؤتمر صحفي​، انه "يوجد مبالغة عبر التعبير عن الامن الوبائي في السلوك المجتمعي.

radio orient

التقى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزيرة الدفاع ​زينة عكر​، وعرض معها الصعوبات التي تواجه النقل بين ​لبنان وسوريا​، والمستحقات العائدة للهيئات الضامنة، وعملية استيراد ​الدواء​.

اذاعة النور

لفت عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ مقرر ​لجنة الإدارة والعدل​ في البرلمان اللبناني النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح تعليقا على قيام القاضي فادي عقيقي بالسماح لأحد العملاء مع ​إسرائيل​ بمغادرة لبنان، الى أنه "مرة ثانية وثالثة وعاشرة يخذلنا قاض، وإذ يفعل ذلك فإنه يطرح أسئلة خطيرة حول أهلية بعض ​القضاة​ الذين أوكلت اليهم مهمة إحقاق الحق وإرساء العدل بهدف عمارة الارض وحفظ البلاد والعباد للقيام بهذه المهمة الجسيمة والنبيلة والخطيرة، سيما في هذه الظروف المصيرية والحساسة".

صوت المدى

أكد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ أن اللبنانيين ينظرون بكثير من الامل والرجاء الى اللقاء الذي دعا إليه ​البابا فرنسيس​ القيادات الروحية المسيحية اللبنانية في الأول من تموز المقبل في حاضرة ​الفاتيكان​، لاسيما وان لبنان يعيش في ظروف صعبة يحتاج فيها الى دعم الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمها دولة الفاتيكان، بالنظر الى القيمة الكبيرة التي تمثلها في العالم والدور الذي يلعبه البابا فرنسيس على اكثر من صعيد.