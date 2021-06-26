كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن الحكومة الإسرائيلية تلقت رسائل غاضبة من رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، بسبب اتصالات يجريها قادة «الموساد» (جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي)، من وراء ظهريهما، مع قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي".

وقالت المصادر إن البرهان وحمدوك اعتبرا هذه الاتصالات تآمراً من «الموساد» على السلطات الشرعية في السودان، التي أبرمت اتفاق تطبيع علاقات مع إسرائيل، العام الماضي.

بعد تسوية الخلافات بين إسرائيل وبولندا، حول قانون سنه برلمان وارسو يعاقب من يتهم بولندا بالمسؤولية عن المحرقة اليهودية وما رافقها من جرائم أخرى للنازية ضد الإنسانية، نشب خلاف جديد يوصل العلاقات إلى أزمة جديدة وذلك في أعقاب مصادقة المجلس الأدنى في البرلمان البولندي، على مشروع قانون يخفض حجم التعويضات التي تدفع لمن تبقوا من ضحايا النازية اليهود على قيد الحياة.

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أمس الجمعة، وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني في مسافر يطا جنوب الخليل. فأطلقت قنابل الصوت تجاه عشرات المواطنين من قرى التوانة والمفقرة والخروبة، الذين شاركوا في الوقفة التي دعا إليها إقليم حركة فتح في يطا، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة الحماية والصمود، ضد التوسع الاستيطاني والاعتداءات المستمرة للاحتلال والمستوطنين بحق أهالي المسافر.

نفت الخارجية الأميركية في تغريدة على موقعها الرسمي في «تويتر» التصريحات التي نُسبت إلى مسؤول فيها لموقع «واشنطن فري بيكون» الإخباري، قال فيه إن «إدارة الرئيس جو بايدن» قد تُلغي اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان (السورية المحتلة)، الذي أعلنه الرئيس السابق دونالد ترمب.