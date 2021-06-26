حذرت الولايات المتحدة وفرنسا أمس إيران من أن الوقت ينفد أمام العودة إلى الاتفاق النووي، وعبرتا عن القلق من أن أنشطة طهران الذرية الحساسة يمكن أن تتطور في حال طال أمد المفاوضات.

خلال أول زيارة رفيعة المستوى لمسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى باريس، قال وزير الخارجية توني بلينكن إن الولايات المتحدة لا يزال لديها «خلافات جدية» مع إيران التي تواصل التفاوض منذ الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المتشدد إبراهيم رئيسي، مضيفاً أن واشنطن لن تفاوض طهران إلى ما لا نهاية.

كشفت موسكو أمس، عن نشر صواريخ حديثة خارقة للصوت، تسمى «كينجال» أي «الخنجر»، في قاعدة «حميميم» الروسية في أحدث استعراض لقدراتها العسكرية المتطورة على الأرض السورية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو أظهر وصول مقاتلتين حديثتين من طراز «ميغ 31»، ولفت المقطع المصور إلى أنهما قادرتان على حمل صواريخ «كينجال» فرط الصوتية التي تعد أحدث أنظمة صاروخية لدى روسيا حالياً.

دعا غير بيدرسن، المبعوث الأممي إلى سوريا، إلى تنفيذ جميع بنود القرار 2254، وسط انقسام غربي - روسي حول المساعدات في سوريا. وأفاد بيدرسن خلال إحاطته في مجلس الأمن أمس، بأن لديه فكرة في إجراء حوار دولي جديد بشأن سوريا، وذلك لجلب «اللاعبين الأساسيين» على طاولة الحوار، ومناقشة الخطوات الملموسة المتبادلة بين كافة الأطراف.

صوت البرلمان الألماني الفيدرالي (البوندستاغ) لمنع رفع أعلام وشعارات «حماس» في خطوة قد تكون تمهيداً لحظر الحركة في البلاد.

وعادة يفرض القانون الألماني أن تكون الحركة أو الحزب محظوراً في الداخل، قبل منع الشعارات المرتبطة به، إلا أن «البوندستاغ» عدل القانون لكي يصبح بالإمكان حظر الشعارات لمنظمات مصنفة إرهابية، بحسب الاتحاد الأوروبي.

أربكت علاقة غرامية لوزير الصحة البريطاني مات هانكوك الحكومة البريطانية أمس بعدما نشرت صحيفة شعبية واسعة الانتشار صورة للوزير المتزوج وهو يعانق مساعدته جينا كولاد أنجلو داخل مبنى الوزارة.

وأثارت الصورة التي نشرتها صحيفة «الصن» مزيداً من الأسئلة حول حسن تقدير هانكوك للأمور، علماً بأنه كان قد عين كولاد أنجلو، التي يعرفها من أيام الدراسة الجامعية، العام الماضي كبيرة لمساعديه في خضم أزمة «كورونا».

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الأفغاني أشرف غني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله، في البيت الأبيض، مساء أمس (الجمعة)، وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية وتحقيق حركة «طالبان» مكاسب عسكرية بعد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية والأجنبية.

انتشر أكثر من 80 وحدة إطفاء وإنقاذ عند موقع مبنى في مدينة ميامي انهار جزء منه، بعد أن أعلن البيت الأبيض حالة طوارئ كبرى في ولاية فلوريدا. ويقوم مئات من رجال الإطفاء والإنقاذ في البحث وسط الأنقاض عن ناجين في ركام البرج السكني في منطقة مطلة على المحيط بجنوب ولاية فلوريدا الأميركية، فيما تأكد مقتل أربعة أشخاص حتى الآن ولا يزال 159 شخصاً في عداد المفقودين، كما أعلنت عمدة المدينة.