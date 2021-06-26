شهدت مدن الضفة الغربية، الليلة الماضية ويوم أمس، مظاهرات جماهيرية كبيرة، بعضها وجه ضد الاحتلال الإسرائيلي ردا على ممارساته الاستيطانية والقمع والبطش للمواطنين، وبعضها وجه ضد السلطة الفلسطينية بسبب وفاة الناشط السياسي المعارض، نزار بنات، بعد ساعات من اعتقاله. وتحولت جنازة بنات، أمس الجمعة في الخليل، إلى مظاهرة كبرى هتف فيها المشيعون: «يا للعار يا للعار، السلطة اغتالت نزار». وطالبوا بتحقيق نزيه يفضي إلى معاقبة المسؤولين.

قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، مساء أول من أمس، خلال استقباله عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن المغرب يرى أن إجراء الانتخابات في ليبيا «هو الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى ضرورة انخراط كل المؤسسات الليبية في التحضير لها في أحسن الظروف، وتمكين الليبيين من «الانتخاب بحرية».

أكد فتحي العيادي، المتحدث باسم حركة «النهضة» في تونس، أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيد، وراشد الغنوشي رئيس «النهضة» ورئيس البرلمان التونسي، قائلاً إن اللقاء جاء بعد قطيعة دامت أكثر من ستة أشهر. ونفى أن تكون لديه تفاصيل عما دار في اللقاء، مشيراً إلى أنه كان سـرياً ولم يتم تصويره. وأضاف في تصريح إذاعي أن التسريبات المتعلقة باللقاء غير صحيحة، ومن «غير المعقول» الخوض في خريطة طريق للحل منذ اللقاء الأول بينهما. ومن المنتظر أن يحصل لقاء آخر بين الطرفين خلال الأيام المقبلة لتوضيح مقترحات نوقشت في اللقاء الأول الذي دام لمدة قاربت الساعة.

وقع الجيشان السوداني والمصري مذكرة تفاهم على التعاون العسكري المشترك، في مباحثات مشتركة أجراها رئيسا هيئتي الأركان في البلدين، أثناء مباحثات أجرياها في الخرطوم، دون الكشف عن المذكرة التي أعقبت توقيع اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين بأشهر قليلة.

في نقلة نوعية جديدة لمسار أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، هاجمت أديس أبابا كلاً من القاهرة والخرطوم عبر رسالة لمجلس الأمن الدولي، فيما اتهمتها مصر بـ«التناقض والادعاء» بشأن أهداف السد.

تنطلق في العاصمة العراقية بغداد غداً (الأحد)، القمة الثلاثية «العراقية - المصرية - الأردنية» بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وتأتي هذه القمة، التي تأجلت أكثر من مرة بسبب أحداث طارئة وقعت في القاهرة وعمان، استكمالاً للقمتين السابقتين اللتين عُقدتا في الأردن ومصر.