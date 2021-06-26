نداء الوطن/ ألان سركيس

تناول موضوع تشكيل الحكومة وقال: يبدو أنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري يستنزف كل الحلول، وبات في حكم المؤكّد أنّه لن يدخل السراي الحكومي كرئيس فعلي قريباً. وأضاف أنّ الحرب الكلامية تشتدّ بين الرئيس المكلّف وبعبدا، وهذه الحرب لم تهدأ على رغم الهدن المتقطعة، وما زاد من اشتعالها هو دخول رئيس مجلس النواب نبيه برّي على خطّ دعم الحريري واستفزازه كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل. كذلك قال إنّ تأليف حكومة جديدة على رغم الملاحظات على أداء السلطة الحاكمة كان ليريح الوضع نوعاً ما، لكن مسلسل الانهيارات مستمر وكل يوم ينهار قطاع جديد في لبنان، وهذا بفضل عجز الطبقة الحاكمة عن إيجاد حلول للمشكلات الكبرى التي تنهش جسم الوطن وتقضي على آمال الشعب بالنجاة.

الديار/ هيام عيد

قالت إنّه بات من المؤكد ومن وقائع ويوميات الشأن اللبناني في الأوساط الدولية، أن المبادرة الفرنسية قد انتهى مفعولها، ولذا تعوّل كل من واشنطن وباريس، على دمج هذه المبادرة من خلال الحراك الدولي الشامل، وتحديداً بين باريس والاتحاد الأوروبي، إذ لوحظ وفق ما تشير إليه جهة سياسية رفيعة، أن مفاعيل زيارة ومواقف نائب رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أتت شبيهة إلى حدّ كبير من خلال الشكل والمضمون والنتائج، مع تلك الزيارة التي سبق وأن قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان منذ حوالى الشهرين، والتي نعى فيها الحراك الفرنسي. وبالتالي، ومع تماهي التوجهات بين نائب رئيس الاتحاد الأوروبي ولودريان، تتوقع هذه الأوساط، أن يُترجم ذلك خلال الأسبوعبن المقبلين، إذ سيكون هناك مواقف أوروبية، وواشنطن ليست ببعيدة عنها، وستُجمع على تحميل الطبقة السياسية في لبنان مسؤولية انهيار بلدهم، وعرقلة وتأخير تشكيل حكومة إنقاذيه.

الشرق/ يحي أحمد الكعكي

تحدّث عن أنّ كل المؤشرات الداخلية تشير إلى أن ّ إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء في كل شيء، سيكون له نتائج أكثر من كارثية على هذا الوطن، وطالب عقلاء الوطن الإسراع إلى تخفيف أخطار ما تحمله الأيام السوداء المقبلة للمصير الوجودي لما تبقى من وطن، الذي بات يعيش على فوهة برميل بارود، ويلفه الغموض، والذي فيه النفوس محتقنة حتى الامتلاء، الإسراع إلى تشكيل "ائتلاف وطني انقاذي" قبل أن يتحرق ما تبقى من الوطن لبنان.