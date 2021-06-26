روسيا اليوم

ماكرون: الاتحاد الأوروبي لم يعد يعتبر سياسة الرد بالعقوبات تجاه روسيا فعالة

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يعتبر سياسة الرد بالعقوبات إزاء روسيا فعالة، مشيرا مع ذلك إلى ضرورة "ردع تصرفات روسيا". وقال ماكرون، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يسرني أننا خرجنا من منطق الرد فيما يخص روسيا. منطقة العقوبات ردا على العدوان لم يعد يعتبر فعالا، ولقد رأينا تأكيدا لذلك". وأشار ماكرون إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن حتى الآن من دفع روسيا إلى تغيير نهجها، مضيفا: "علينا التركيز على القضايا المتعلقة بسبل ردع مثل هذه السلوك وإحباط مثل هذه العقوبات والرد بطريقة أكثر فعالية والحصول على آفاق أكثر وضوحا". وتشهد العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي توترا مستمرا على خلفية قضايا عدة على رأسها الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى الحضن الروسي، وكذلك مسألة المعارض المعتقل، أليكسي نافالني، واتهامات التشيك إلى موسكو بشأن الانفجارات في مستودع ذخائر بمدينة فربيتيتسيه عام 2014.

روسيا اليوم

روسيا: نأمل في رد إيران إيجابيا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول اتفاق التحقق

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن أمله في أن ترد إيران إيجابيا على دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تمديد اتفاق التحقق. وقال أوليانوف، في تغريدة نشرها مساء الجمعة عبر "تويتر": "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتلق حتى الآن تأكيدا من إيران لمواصلة العمل باتفاقات التحقق المؤقتة. آمل في أن يأتي قريبا رد إيجابي". وأضاف أوليانوف: "هذا الأمر من شأنه أن يسمح بتفادي أي غموض قد تسفر عن تبعات سلبية طويلة غير مبررة". وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحكومة الإيرانية لم تقدم أي رد حول مسألة تمديد اتفاق التحقق والمراقبة للأنشطة النووية في إيران، مشددة على ضرورة مواصلة هذا العمل. بدورها، قالت الخارجية الإيرانية إن الجمهورية الإسلامية لم تكن أصلا ملتزمة بالرد على الوكالة حول هذه القضية، فيما أكدت أن طهران ستتراجع عن خطواتها النووية بعد رفع العقوبات الأمريكية وتحقق الجانب الإيراني من ذلك.