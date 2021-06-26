الوكالة الوطنية للإعلام

حسن: الزيارة لتركيا أسست للتعاون في ملف الدواء وثمة إطلاق لخطوات عملية تزامنا مع افتتاح مستشفى الطوارئ في صيدا

أكد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن أن تأمين الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبية والكواشف المخبرية في السوق اللبناني أمر يحتل أولوية الوزارة في المرحلة الدقيقة الراهنة. وقد شكل محور المحادثات التي أجراها في زيارته الرسمية إلى تركيا والتي اختتمها فجر اليوم بعد لقاء مع نظيره التركي فخر الدين قوجه وورشة عمل في مركز الهيئة التركية للدواء والمستلزمات الطبية وجولات ميدانية على مصانع وشركات الخاصة. وفي تصريح له، أكد الوزير حسن أن الزيارة أسست للتعاون في ملف الدواء، متوقعًا أن تبرز نتائج إيجابية عملية على المدى المنظور يتم الإعلان عنها في خلال زيارة مرتقبة لوفد رسمي تركي سيشارك في افتتاح إطلاق الأعمال الطبية واستقبال المرضى في مستشفى الطوارئ التركي - صيدا.

وكالة الأناضول

تركيا: نرغب في تطوير التعاون مع دول الخليج والمنطقة

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، الجمعة، على رغبة بلاده في تطوير التعاون مع دول الخليج والمنطقة. وتطرق بيلغيتش، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، إلى حل الخلاف بين دول الخليج العربي، مشددا على أن تركيا تولي أهمية لأمن واستقرار منطقة الخليج. وأكد بيلغيتش عدم وجود أي مشكلة سياسية ثنائية مع السعودية. ولفت إلى أن تركيا دعمت الخطوة المهمة حيال حل الخلاف بين قطر والرباعية العربية، خلال قمة التعاون الخليجي في كانون الثاني الماضي. وأوضح أن تركيا ترغب في تطوير التعاون مع دول الخليج وباقي بلدان المنطقة، قائلا: "العلاقات التركية ـ المصرية مهمة جدا لاستقرار وازدهار المنطقة، كما أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

اجتماع روسي - أمريكي لبحث الاستقرار الاستراتيجي ولتطوير معادلة أمنية

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أنه بحث خلال اجتماع في مقر وزارة الخارجية الأمريكية إمكانية عقد لقاء روسي - أمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي في شهر تموز المقبل. وقال أنطونوف عبر قناة "روسيا 24": "لقد تمكنت بالفعل من التفاوض في وزارة الخارجية حول جدوى إجراء مشاورات بين وفدي بلدينا في شهر تموز. من الضروري تطوير معادلة أمنية، وهي مجموعة من المشاكل، التي سيضمن حلها أمن بلادنا، وأمن الولايات المتحدة بالطبع. لكن يجب أن تتم جميع المحادثات على قدم المساواة". ووفقا له، فإن نائب وزير الخارجية الروسية هو من سيرأس الوفد الروسي في المشاورات المزمعة. هذا والتقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جنيف يوم 16 حزيران الجارية.