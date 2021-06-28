الجمهورية

21/6/2021

شاشة ذكية قابلة للتمدد

كشفت شركة سامسونغ عن تطور مذهل جديد في صناعة شاشات “OLED” من خلال تقنية جديدة لشاشة قابلة للتمدد بنسبة 30% إضافية يمكنها الالتصاق بالجلد وحمل مستشعرات مختلفة لقياس حالة الجسم على غرار ما توفره الساعات الذكية. كما تمت تجربة تقنية الشاشة الجديدة مع مستشعر قياس نبضات القلب، بحيث تم إلصاق الشاشة على الجهة الداخلية من المعصم، ونجحت في تقديم نتائج جيدة ودقة وسرعة أكبر نحو 2.4 مرة مقارنة مع مستشعرات القياس الأخرى الموجودة على الساعات الذكية.

22/6/2021

أول طائرة كهربائية في العالم

أعلنت شركة Air Spider، وهي واحدة من أشهر الشركات المتخصصة بالسباقات الميكانيكية، نجاحها في اختبار طائرة كهربائية صنعتها، أطلقت عليها إسم Alauda Mk3, لتكون بذلك اول طائرة من هذا النوع تحلق عبر التحكم عن بعد، رغم أنها غير مأهولة. وتتميز هذه المركبة بكونها طائرة كهربائية تعتمد على عدد من المروحيات وتقلع بشكل عمودي. والهدف الأساسي من هذه الاختبارات هو تصنيع طائرة كهربائية قادرة على المنافسة على السباقات المتوسطة والطويلة.

الشرق الأوسط

21/6/2021

روبوت يتحرك تحت الأرض كجذور النباتات

نجح علماء من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، في ابتكار روبوت تطير في الهواء وتغوص تحت الماء وتجمع أشكال المناورات فوق الأرض، كما يمكنها ان تتحرك تحت سطح الأرض. وأوضح كبير الباحثين انه في حين يوفر الهواء والماء مقاومة ضعيفة للأجسام المتحركة من خلالها، فإن التربة الأرضية هي قضية مختلفة. ويتكون الروبوت من جسم مرن يشبه جذور نبات الكرم، ويأخذ أسلوب النبات نفسه في الحفر خلال طبقات التربة. ويؤكد الباحثون ان هذه النوعية من الروبوتات لها استخدامات وتطبيقات متعددة، لا سيما في المجالات التي تتطلب الحفر في طبقات الرمال الجافة لأغراض سحب عينات التربة ومعدلات التآكل التي تحدث تحت سطح الأرض.