لبنان الحر

أشار متروبوليت ​بيروت​ وتوابعها للروم ​الارثوذكس​ ​المطران الياس عودة​، إلى أنه "في بلدنا يموت البشر بحثاً عن رغيف خبز أو صفيحة ​بنزين​، وقد هزنا، كما كل الرأي العام، خبر مأساة العائلة التي قضت بسبب البحث عن وقود من أجل الوصول إلى ​المطار​، لاستقبال رب العائلة الذي هاجر بحثا عن لقمة عيش لم يؤمنها له بلده. مع هذا، لم يتحرك ضمير المسؤولين.

صوت لبنان

أشاد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ​محمد فهمي​، بـ"التنسيق بين ​قوى الأمن الداخلي​ و​القوى الأمنية​ ​السعودية، الذي أدى في جهد مشترك إلى ضبط ​عملية تهريب​ مخدر "​كبتاغون​" قُدرت كميته بـ14 مليونا و400 ألف حبة في ميناء جدة، والقادمة من ​مرفأ اللاذقية​ عبر ​مرفأ بيروت​، بشهادة منشأ يونانية مزورة".

radio orient

أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور في لقاء مع كوادر منظمة الشباب التقدمي في حاصبيا ان "الذي يجري في عرقلة تشكيل الحكومة يرقى الى موقع جريمة حرب ترتكب بحق المواطن اللبناني من قبل الذين يعرقلون تشكيلها، في اي جهة كانوا، واصفا اياهم بالمجرمين".

اذاعة النور

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، أن "الأجواء الملبدة المحيطة بموضوع ​الحكومة​ والمترافقة مع استمرار حالة الانهيار والتدهور السريع في سعر ​الليرة​ وفقدان المواد الاساسية والغلاء المستفحل وجشع ​التجار​ والاحتكار.

صوت المدى

أعرب عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​، عن أسفه "ممّا وصل إليه ​لبنان​ من أزمات على جميع المستويات، في وقت ما زال فيه شدّ الحبال قائمًا حول ​تشكيل الحكومة​، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على انعدام المسوؤليّة وسوء الأداء والسلوك عند طبقة سياسيّة غائبة، ولا تدرك حقيقة الوضع الّذي يمرّ به البلد وهمّها التمسّك بالمواقع والمراكز".