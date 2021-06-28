الجمهورية / إيفا أبي حيدر

تحت عنوان: "المحروقات على 3900: كل الأسعار نار قالت "أبي حيدر" صحيح أنّ ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى 60 أو 62 الفاً اعتباراً من منتصف هذا الاسبوع يبقى رقماً مقبولاً لعدد كبير من الأسَر، إلّا أنّ ما سيترافق مع هذه الزيادة من ارتفاعات على السلع الغذائية والاستهلاكية ستكون وطأته كارثية على شريحة كبيرة من اللبنانيين. وبإعلان هذه الزيادة يمكن القول أنّ العد العكسي للانفجار الاجتماعي قد بدأ. كذلك ينظر البعض الى قرار خفض الدعم عن المحروقات من 1500 ليرة الى 3900 ليرة وما سينجم عنه من ارتفاع في أسعارها على انه سيساهم في مكافحة التهريب الى سوريا، وأنه سيخفّض من طوابير الذل على المحطات وسيدفع بالمواطنين الى خفض استهلاكهم من المحروقات... لكن ما غاب عن بال هذا البعض تداعيات هذا القرار على الوضع الاقتصادي للأسَر التي ستزداد تدهوراً بغضّ النظر عمّا اذا كانت تملك وسيلة تنقّل ام لا، لأنّ كلفة النقل تدخل في تسعيرة كل السلع والخدمات وبالتالي ينبغي ان نتوقّع موجة ارتفاعات جديدة في الأسعار بغضّ النظر عن ارتفاع سعر الدولار الى مستويات قياسية نهاية الأسبوع، والتي قاربت الـ 18000 ليرة.

الأخبار/ لينا فخر الدين

تناولت موضوع انتحابات نقابة المهندسين وقالت حصل ما لم يكن متوقّعاً، إذ حقّقت "النقابة تنتفض" فوزاً كاسحاً في انتخابات نقابة المهندسين أمس بفوز 221 من أصل 232 مرشحاً ومرشحة إلى هيئة المندوبين، بالإضافة إلى فوز 3 لوائح كاملة مؤلفة من 15 مرشحاً ومرشحة إلى الفروع الثلاثة. ولم يفلح تكتّل الأحزاب إلّا في تحقيق خرق يتيم بربح لائحتيْ المندوبين والـ5 مرشحين إلى فرع المهندسين العاملين في القطاع العام. وإذا كانت هذه النتيجة سابقة في تاريخ نقابة المهندسين، فإنّها تُعدّ مؤشراً جديداً على أن جزءاً كبيراً من اللبنانيين كفروا بأحزابهم. منذ 17 تشرين الأول 2019، ثمّة مزاج عام معارض للأحزاب التي شاركت في السلطة، يتّسع شعبياً، في النقابات والمهن الحرة على وجه الخصوص. وقد جرى التعبير عنه في صناديق نقابة المهندسين أمس. ويُعدّ فوز "النقابة تنتفض" إنجازاً في الفروع على اعتبار أنّهم سيحصلون للمرة الأولى على 3 أعضاء داخل مجلس النقابة، بعد أن ينتخب كلّ 5 أعضاء من كلّ فرع رئيسهم الذي يصبح عضواً حتمياً في مجلس النقابة، على أن يكتمل عدده في انتخابات المرحلة الثانية في 18 تموز المقبل. كذلك يعترف بعض مسؤولي الأحزاب بأنّ نتائج انتخابات المرحلة الأولى تفرض عليهم التراجع خطوات إلى الوراء بترشيح نقيب مستقل لا ينتمي إلى أحزابهم أو يدور في فلكهم، كما كان يحصل سابقاً. ويؤكّد هؤلاء أنّ التشطيب لم يكن العامل الأساسي للخسارة، بل كانت نتيجة تراخي الماكينة الانتخابية التابعة لهم وعدم تحضير مندوبيها للعمل بشكلٍ جدي.

الديار / فادي عيد

تحدّث عن الملف الحكومي وقال: يُتوقع وفق معلومات موثوقة، بأنّ هذا الأسبوع قد يشهد حدثاً حكومياً والأرجحية لاعتذار الرئيس المكلّف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، وذلك بعد أن يكون قد اجتمع برئيس المجلس النيابي نبيه بري، لا سيما وأنّ المسألة تتعلّق بالتواقيت، وهذا ما أجّل الإعتذار الأسبوع المنصرم، إذ كان هناك توجّه من قبل الرئيس المكلّف، وقبل مغادرته لبنان، أن يقدّم اعتذاره لرئيس الجمهورية ميشال عون، إلاّ أنّ محطّة تركيا وتواصل الرئيس الحريري مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحمل دلالة ورسائل، بأنّ الرئيس الحريري كان قادراً على تأمين كل المستلزمات الحياتية، وبمعنى أوضح، ومن خلال صداقاته، يستطيع تأمين الدعم من الدول المانحة والصديقة، ولكن ثمة من لا يريده أن يكون رئيساً للحكومة في سياق تصفية الحسابات السياسية. وختم قائلاً، ما بين صعوبة التأليف واستحالته، والخيار الأقرب أي الإعتذار، فإنّ ذلك سيرفع من منسوب الخلافات بين بعبدا و "التيار الوطني الحر" من جهة، ومع "بيت الوسط" من جهة أخرى، وهذا المشهد سيؤدي إلى فوضى شاملة على كل المسارات في السياسة والأمن والإقتصاد.