روسيا اليوم

لافروف: تصريحات الغرب حول الاستعداد لتطبيع العلاقات مع روسيا فقدت معناها

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تصريحات الدول الغربية حول استعدادها لتطبيع العلاقات مع روسيا "في حال تغيير سلوكها" أنها "فقدت معناها". وقال لافروف، في مقال نشر مساء الأحد في صحيفتي "كوميرسانت" و"روسيا في السياسة العالمية": "بالنسبة إلى روسيا يجب الفهم منذ زمن طويل أنه تم نهائياً وضع حد للآمل في اللعب معنا في مرمى واحد. كل نوبات العواصم الغربية حول الاستعداد لتطبيع العلاقات مع موسكو في حال توبتها وتغييرها سلوكها فقدت أي معنى، ومواصلة الكثيرين طرح مطالب أحادية الجانب عن طريق القصور الذاتي لا يدل على قدرتهم على تقدير ما يحدث بشكل مناسب". وأشار لافروف إلى أن روسيا تتبع منذ زمن طويل "نهجًا للتقدم الذاتي والمستقل وحماية المصالح الوطنية مع الاستعداد للتوصل إلى اتفاقات مع الشركاء الخارجيين على أساس المساواة". وأوضح أن هذا النهج يمثل قاعدة لكل الوثائق العقائدية لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والأمن الوطني والدفاع.