الوكالة الوطنية للإعلام

بو عاصي: معالجات السلطة فاقمت الأزمة والمشكلة الأهم فقدان الرؤية

شدد النائب بيار بو عاصي على ان "المشكلة في لبنان تكمن بعدم استشراف المشاكل قبل وقوعها وإتخاذ القرار في الوقت المناسب"، مضيفا "التأخير قاتل وهناك مشكلة فعلية بقيادة البلاد بالمنهجية والاداء وبعدم تماسك المؤسسات وفصل السلطات مع التعاون في ما بينها والمشكلة الاهم فقدان الرؤية. الاساس هو القيام برد الفعل المناسب في الوقت المناسب"

وكالة الأناضول

روما تستضيف اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش"

تستضيف العاصمة الإيطالية روما، الإثنين، الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش". وحسب بيان الخارجية الإيطالية، سيشارك في الاجتماع الذي يعقد بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلين عن 81 دولة في التحالف الدولي.

ويهدف الاجتماع للتأكيد على تعهد الدول بتحقيق الاستقرار في المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها من تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وتعزيز التعاون بين دول التحالف من خلال مجموعات العمل المشتركة. وبطلب من إيطاليا سيبحث المجتمعون تهديدات "داعش" في كل من عدة مناطق بالقارة الإفريقية. وسيمثل تركيا في الاجتماع وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو. ومن المنتظر أن يشارك تشاووش أوغلو أيضا في اجتماع وزاري حول سوريا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البيان الختامي... زعماء مصر والعراق والأردن يتوافقون على مبادئ حسن الجوار

أعلن قائدا العراق والأردن، دعمهما لموقفي مصر والسودان في قضية "سد النهضة"، مؤكدَين ضرورة الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب بما يشمل الملء دون اتفاق قانوني ملزم.

وقال البيان الختامي لقمة بغداد، التي ضمت العراق والأردن ومصر، إن العراق والأردن أكدا "ضرورة الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك الاستمرار في ملء سد النهضة، من دون التوصل لاتفاق عادل وشامل وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل السد، وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان".

من جهة أخرى، أشاد قائدا الأردن ومصر بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها الحكومة العراقية لتدعيم الأمن والاستقرار الإقليمي، ومحاولاتها في تقريب وجهات النظر لحل الخلافات وإنهاء الأزمات التي تعاني منها المنطقة، كما دعم قادة الأردن ومصر استعدادات الحكومة العراقية في التهيئة للانتخابات البرلمانية المقررة خلال شهر تشرين الأول المقبل، وإنجاز جميع مراحلها ومتطلباتها، بما يساهم في إنجاح سير العملية الانتخابية، وضمان شفافيتها في أجواء التنافس العادل لإختيار ممثلي الشعب.

كما أعرب قائدا العراق ومصر عن تقديرهما لجهود الأردن الحثيثة والمتواصلة لوقف الإنتهاكات والإعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس وباقي الأراضي.