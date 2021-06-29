الجزيرة - السعودية

موسكو وبكين تمددان معاهدة الصداقة بينهما

أعلنت روسيا والصين الإثنين تمديد معاهدة الصداقة الموقعة بينهما منذ 2001 لمدة خمس سنوات وأشادتا بـ "الدور" الذي يرسيه تعاونهما على صعيد "تأمين الاستقرار" في مواجهة "الاضطرابات العالمية".

نشر الكرملين إعلانا مشتركا في الذكرى العشرين لهذا النص، في ختام لقاء عبر الفيديو بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ.

القدس - فلسطين

مؤسسات الأسرى تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسرى

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، ونائب رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، ومدير مركز حريات للحقوق المدنية حلمي الأعرج، وأمين شومان رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام ومواجهة الجرائم والسياسات الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية بحق الأسرى، ومنع إسرائيل من التمادي بخروقاتها المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية الفورية لهم وفتح السجون الإسرائيلية أمام لجنة دولية للتفتيش والتحقيق.

الدستور الأردنية - الأردن

الصفدي يحذر من تراجع الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للاجئين وللدول المستضيفة

شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الاجتماع الوزاري حول سوريا، والذي عقد اليوم الاثنين في روما، بدعوة مشتركة من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وفي مداخلة في الاجتماع، أكد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية ويضع حدا للكارثة التاريخية التي تسبب.