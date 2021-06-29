الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية دعا إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا، الأولى ظهرا، للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة.

وكالة الأناضول

أردوغان يعلن إطلاق القمر الصناعي “توركسات 5 بي” خلال 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده إطلاق القمر الصناعي "TÜRKSAT 5B توركسات 5 بي" إلى الفضاء في الربع الأخير من العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الإثنين، في حفل تشغيل القمر الصناعي "TÜRKSAT 5A توركسات 5 إيه" بمنطقة غولباشي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "تتواصل اختبارات القمر الصناعي "توركسات 5 بي" الذي اكتملت مراحل تصميمه وإنتاجه بنجاح وهدفنا إرساله إلى الفضاء في الربع الأخير من العام الحالي".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ريابكوف: موسكو تقدمت إلى واشنطن بأكثر من 40 شكوى بشأن هجمات إلكترونية على مؤسسات حكومية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو قدمت أكثر من أربعين شكوى إلى واشنطن بشأن هجمات إلكترونية على المؤسسات الحكومية والأنظمة الروسية، وطرحت هذا الموضوع في جنيف، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن. وأشار ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، أثناء الحديث عن القمة الروسية الأمريكية في جنيف إلى أن الجانب الروسي "ذكر" هجوما إلكترونيا بعينه، "هجوم على المؤسسات الصحية في إقليم فورونيج [جنوب غربي روسيا] باستخدام الإنترنت".