لبنان الحر

أشار الوزير السابق ​سجعان قزي​ إلى أنه "ابتداءً من أيلول المقبل، سنرى نتائج اللقاء الذي ينعقد غداً في أول تموز في ​الفاتيكان​. لأنه حينها، تكون الدول الأساسية الكبرى انتهت من ملف ​مفاوضات فيينا​ حول ​ايران​، وتمت معرفة اتجاه المنطقة".

صوت لبنان

أشار المسؤول الإعلامي في ​بكركي​، ​وليد غياض​، إلى أن "البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​، سيركز خلال تواجده في ​الفاتيكان​ على الأزمة اللبنانية ككل وأسبابها ووجع الناس"، لافتاً إلى أن "الوضع في لبنان بات غير محمول، وكل الأمور التي تحدث تستدعي حالة طوارئ أعلنها الفاتيكان في هذا اللقاء".

radio orient

أفادت مصادر الشركات الموزعة للمحروقات بأن "التوزيع يتم بصورة طبيعية"، موضحًا أن "من بين 10 شركات هناك 7 منها تسلم محطّاتها وزبائنها المخزون المبتقي لديها رغم إنعكاس ذلك خسارة كبيرة عليها، فيما لا يسلم العدد الباقي مخزونه لأن لا مخزون لديه".

اذاعة النور

رأى النائب ​زياد أسود​، أن "مصير ​البطاقة التمويلية​ مثل مشروع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ للأكثر فقراً، توزع على المحسوبيات الطائفية والأكثر تشبيحاً في الجمهورية اللبنانية"، متسائلاً "أليس من الأفضل إعادة المنهوب والمسروق والتشارك في رد ​المال​ العام من جيوبكم بدلاً من زيادة النهب ومسح مال ​الدولة​ والناس؟"

صوت المدى

نقلت مصادر مطلعة عن رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​، تأكيده أنه "يدرس إمكانية الطعن بقانون الشراء العام​ لأن جزءاً منه ليس دستورياً".