الديار/ هيام عيد

نقلت عن أوساط نيابية مسيحية قولها إن اللقاء في الفاتيكان اليوم سيصدر توصيات يحملها رؤساء وقادة الكنائس المسيحية المشاركون، إلى بيروت، حيث سيقومون بمناقشتها ودرسها ونقلها إلى رؤساء الطوائف الأخرى، تمهيداً للوصول إلى تقاطعات وقواسم مشتركة تشكّل خارطة طريق أمام المرجعيات الروحية المسيحية والإسلامية التي تلتقي على وجوب تحقيق المصلحة الوطنية العليا لكل اللبنانيين، ولكل الطوائف المتواجدة على أرض لبنان قبل أي مصالح سياسية لهذا الفريق أو ذاك.

الشرق/ تيريز صعب القسيس

نقلت عن مصادر دبلوماسية تأكيدها ما إذا كانت الانتخابات النيابية المقبلة ستحصل في موعدها أم ستكون مبكرة، إلا أنها أشارت إلى أن أي تسوية مستقبلية يتم التحضير أو التخطيط لها لن تكون بمعزل عن التوافق الفرنسي – الأميركي -السعودي. وختمت هذه المصادر بالقول صحيح أن لبنان أخذ حيزاً من المشاورات إلا أن المحادثات الأميركية – الإيرانية كانت بنداً أيضاً رئيسياً في اللقاء حيث وضع وزير الخارجية الأميركية نظيريه الفرنسي والسعودي في آخر ما تم التوصل إليه في المباحثات التي تحصل في سويسرا.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

نقل عن قطب سياسي قوله إنّ هناك سيناريوهات عدة مطروحة إزاء مستقبل الاستحقاق الحكومي في ظل الحديث عن اعتذار الرئيس سعد الحريري في موعد أقصاه أيلول المقبل، ومن هذه السيناريوهات أن يبادر المعنيون إلى تأليف حكومة انتخابات يتولى رئاستها شخصية يُتفق عليها مع الرئيس سعد الحريري تحت عنوان ضرورة الإتيان إلى هذا الموقع الثالث في هرم السلطة «شخصية تتمتع بتمثيل شعبي وسياسي في البيئة» التي تنتمي إليها. وإذ لا يستبعد أصحاب هذا السيناريو أن يرسو الخيار على أحد أركان نادي رؤساء الحكومة السابقين، فإنّ هذا الخيار في المقابل دونه عقبات كثيرة لعلّ أبرزها أنّ الرأي العام اللبناني والحراك الشعبي وعامة اللبنانيين باتوا تَوّاقين إلى الخلاص من المنظومة السياسية الراهنة التي يحمّلونها مسؤولية الانهيار الذي أصاب البلاد مالياً واقتصادياً ومعيشياً بدءاً من أواخر العام 2019، والمستمر فصولاً إلى اليوم.

اللواء/عمر البردان

نقل عن مصادر سياسية قولها إنه لا إمكانية للخروج من النفق، مشيرة إلى أن البيان الأميركي الفرنسي السعودي الأخير، لا يبدي تفاؤلاً بجدية القيادات اللبنانية على إخراج البلد من الأزمات التي تواجهه، ولافتة إلى أنه ولو سجل دخول سعودي على خط الأزمة اللبنانية، إلا أن هناك قناعة لدى الأطراف الثلاثة بوجود عجز كامل لدى المسؤولين اللبنانيين عن إخراج لبنان من مأزقه، بعدما أدركت العواصم المعنية أنه ليس من السهولة التعامل مع الطبقة السياسية التي تتحكم بمفاصل اللعبة في لبنان، وهي التي تصر على التصرف بمقدرات البلد، واضعة مصالحها قبل مصالح اللبنانيين العاجزين عن الخروج من المأزق.

نداء الوطن/الآن سركيس

نقل عن مصادر ديبلوماسية قولها إن الروس يراقبون بحذر بالغ الوضع اللبناني ويحذرون من تفاقم الأوضاع وحدوث انفجار في أي ساعة لكنهم وصلوا إلى قناعة بأن السياسيين اللبنانيين لا يريدون إيجاد حلّ حكومي ما يدفع الوضع إلى مزيد من الانهيار. وبحسب المصادر، فإن كل الكلام عن "طحشة" روسية في لبنان عبر بعض الشركات لا أساس له من الصحة، لأن هذه الشركات التي يتم الحديث عنها ليست موضع ثقة حتى في موسكو، كما أن القيادة الروسية تعرف مدى حساسية الوضع اللبناني وصعوبة تركيبته وتغلغل النفوذ الأميركي، لذلك لن تأخذ أي قرار مركزي بالدخول عنوةً والاستثمار في بيروت من دون رضى أميركي، فهذا الأمر قد يعرّض لبنان لعقوبات خصوصاً وأن التوقعات في موسكو ترجّح ازدياد وتيرة العقوبات الأميركية عليها لأن هناك تهديداً جدّياً بعقوبات على خلفية سجن المعارض الروسي الكسي نافالني.