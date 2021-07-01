الوكالة الوطنية للإعلام

عبد الصمد عرضت مع وفد السفارة الفرنسية وفرانس ميديا موند تعزيز التعاون وتسلمت منه جهاز ارسال جديدا لاذاعة لبنان الفرنسية

استقبلت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد في مكتبها بالوزارة، وفدا من السفارة الفرنسية و"فرانس ميديا موند" ضم: مديرة اذاعة فرنسا الدولية سيسيل ميجي، مديرة اذاعة مونت كارلو الدولية سعاد الطيب، في حضور المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة. وقدم الوفد الفرنسي جهاز ارسال جديدا لاذاعة لبنان الفرنسية. وقد تطرق البحث الى تعزيز التعاون بين الوزارة و"فرانس ميديا موند" والسفارة على صعيد "اذاعة لبنان". ثم انتقل الوفد الى منطقة النعص - بكفيا حيث تفقد مركز الارسال التابع لـ"تلفزيون لبنان" و"اذاعة لبنان" واطلع على جهاز الارسال الجديد الذي وضعته "فرانس ميديا موند" واذاعة فرنسا الدولية بتصرف اذاعة لبنان الفرنسية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف: قناة اسطنبول لن تؤثر على قواعد تواجد السفن العسكرية الأجنبية في البحر الأسود

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن خطط تركيا لبناء قناة اسطنبول لن تؤثر على قواعد وجود السفن العسكرية الأجنبية في البحر الأسود.

وقال لافروف عقب محادثاته مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في أنطاليا "أود أن أضيف أننا راضون عن التفاعل مع أصدقائنا وزملائنا الأتراك بشأن تنفيذ اتفاقية مونترو. اليوم، خلال المحادثات، اتفقنا أن خطط بناء قناة اسطنبول لن تؤثر بأي حال من الأحوال على قواعد وجود القوات البحرية الأجنبية في البحر الأسود".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن اتفاقية مونترو بشأن مضيق البوسفور والدردنيل لن تؤثر على قناة إسطنبول، وأن محتوى الوثيقة نفسها لن يتغير "هناك مناقشات في تركيا وخارجها حول قناة اسطنبول واتفاقية مونترو. نحن نعمل على قواعد مرور السفن على قناة اسطنبول المستقبلية. ولكن مثلما لا يوجد تأثير لاتفاقية مونترو على قناة اسطنبول ، فلا يوجد تأثير للقناة على الاتفاقية". هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تخطط لإنجاز مشروع "قناة اسطنبول" في غضون 6 سنوات بتكلفة تقارب 15 مليار دولار.