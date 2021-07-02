TL

الانهيارات بالجملة في البلد كل يوم نشهد احتضار قطاع جديد حتى بات يعجز المرء عن إحصاء أضلاع المأساة. ولكن خلف كل هذا الضجيج وأخطر في ما يجري من حولنا هو ما أشارت له منظمة اليونسيف معلنة أن الطفولة في لبنان في خطر وأن أكثر من ثلاثين في المئة من أطفال لبنان ينامون خاويي الأمعاء.

المنار

على نية البلد المحاصر بعناد اهله، المجروح بسكين بعض من يدعون أخوته وصداقته، جمع بابا الفاتيكان ممثلي الطوائف المسيحية ليدعوا الله على سبيل نجاة بلدهم، بعد ان تعذر على العظات والمبادرات اختراق الجدران السياسية المتصلبة..

nbn

في السياسة لا إختراقات في الجدار الحكومي المسدود، لكن في المعلومات أن الرئيس نبيه بري سيعيد تزخيم مبادرته في الأيام القليلة المقبلة ويضع جميع المعنيين بالتأليف امام مسؤولية انجاز هذا الملف، وما عدا ذلك تحليلات وفرضيات لا تسمن ولا تغني من جوع.

mtv

عندما يعجز الأطباء عن شفاء انسان من مرض عضال، لا يبقى أمامه إن كان واعيا، وأمام أهله سوى الصلاة والنذور والسير حفاة الى أقرب القديسين، هذا هو واقع لبنان مع فارق غريب نادر ومستغرب، أن سبب تدهور حال لبنان هم الأطباء الدجالون الذين سلم الشعب أمره لعنايتهم.

NTV

صلى البابا على لبنان وسلم وجلس عون على الكرسي الرئاسي في مقاعد المشاهدين، ففي حاضرة الفاتيكان أقيمت صلاة الغائب بانتظار قراءة الفاتحة لراحة نفس بلد يلفظ أنفاسه.

OTV

في لبنان، فمهاترات سياسية مملة، وسخافات إعلامية ممجوجة، وصلت إلى حد تعيير رئيس البلاد إذا تابع الصلاة من الفاتيكان عبر شاشة ال أو.تي.في، وكأن في الأمر خطأ أو عيبا، ربما لأن ال أو.تي.في من الشاشات التي تقول الحقيقة بلا تحريض، وتعرض للأزمات بموضوعية، وللمشكلات بمهنية، أو ربما لأنها مساحة حرية تفتح هواءها لجميع الآراء، بشهادة البعيد والقريب.

LBC

صوم عن الدواء والغذاء والبنزين حتى آخر المعزوفة التي بات ممجوجا ومملا تكرارها، ولكن ما العمل طالما أن الأزمات تسير بسرعة الأرنب والمعالجات بسرعة السلحفاة؟

الميادين

سجلت ​وزارة الصحة السعودية​ 1534 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المسبب لعدوى "كوفيد-19"، حيث تواجه السعودية في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا لمعدل الحالات اليومية، لتصل حصيلتها الكلية إلى 489126 حالة، بينها 12174 نشطة، و1389 حرجة.

الجزيرة

قررت وزارة الصحة السورية إعفاء القادمين إلى سوريا من إبراز وثيقة إجراء اختبار PCR الخاص بكورونا، في حال تلقيهم اللقاح ضد الفيروس.

العربية

أعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء، ​مصطفى الكاظمي​ إلتقى في ​بروكسل​ رئيس ​البرلمان الاوروبي​ ديفيد ساسولي، حيث بين الكاظمي "تطلّع العراق الى بناء علاقات متميزة مع جميع دول ​الإتحاد الأوروبي​، وبما يساعد على تجاوز العراق لأزماته، ويدعم الأمن والإستقرار في ​الشرق الأوسط​، فضلاً عن دعم دور العراق المحوري في نزع فتيل الأزمات في المنطقة".