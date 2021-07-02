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لبنان الحر
مثلت وزيرة المهجرين الدكتورة غادة شريم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في احتفال إلكتروني عبر تطبيق zoom أقامته السفارة الاميركية في لبنان لمناسبة ذكرى استقلال الولايات المتحدة، وقد تخلّل الاحتفال كلمة للسفيرة الاميركية دوروثي شيا.
صوت لبنان
أكد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، خلال تفقده مراكز الدفاع المدني الإقليمية في جونية وحراجل وبعلبك وزحلة، أن "من أولويات الدفاع المدني عدم التقاعس عن الإسراع لإغاثة المواطنين وإنقاذ ممتلكاتهم والحفاظ على ثروة لبنان الحرجية، بالرغم من الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد وما نشهده من أزمات متلاحقة على كافة الأصعدة".
radio orient
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبّور حيث جرى بحث الأوضاع في فلسطين وما تمر به القضية الفلسطينية خاصة في هذه المرحلة الصعبة.
اذاعة النور
اعلن أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون العميد مصطفى حمدان، ان "ابواب سورية العربية ستبقى مفتوحة في وجه أهلنا اللبنانيين، وسيتدفق الخير العميم من دمشق، فانهم يرونها بعيدة ونراها أقرب من القريب".
صوت المدى
استقبل النائب علي درويش في مكتبه في جبل محسن، وفدا من "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، مؤكدا أنه "نتابع الموضوع منذ بدايته ولا نزال، حيث تم حل العديد من الطلبات بالتواصل مع ادارات عدد كبير من المصارف، ولا يزال الجهد ينصب على معالجة ملفات اخرى تستوفي شروط القانون (رقم 193) الخاص بالدولار الطالبي".