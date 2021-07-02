لبنان الحر

مثلت وزيرة المهجرين الدكتورة ​غادة شريم​ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسان دياب​ في احتفال إلكتروني عبر تطبيق zoom أقامته ​السفارة الاميركية​ في ​لبنان​ لمناسبة ذكرى استقلال ​الولايات المتحدة​، وقد تخلّل الاحتفال كلمة للسفيرة الاميركية ​دوروثي شيا​.

صوت لبنان

أكد مدير عام ​الدفاع المدني​ العميد ​ريمون خطار​، خلال تفقده مراكز الدفاع المدني الإقليمية في ​جونية​ و​حراجل​ و​بعلبك​ وزحلة، أن "من أولويات الدفاع المدني عدم التقاعس عن الإسراع لإغاثة المواطنين وإنقاذ ممتلكاتهم والحفاظ على ثروة ​لبنان​ الحرجية، بالرغم من الظروف ​القاهرة​ التي تمر بها البلاد وما نشهده من أزمات متلاحقة على كافة الأصعدة".

radio orient

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، سفير دولة ​فلسطين​ في ​لبنان​ أشرف دبّور حيث جرى بحث الأوضاع في فلسطين وما تمر به ​القضية الفلسطينية​ خاصة في هذه المرحلة الصعبة.

اذاعة النور

اعلن أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون العميد مصطفى حمدان، ان "ابواب سورية العربية ستبقى مفتوحة في وجه أهلنا اللبنانيين، وسيتدفق الخير العميم من دمشق، فانهم يرونها بعيدة ونراها أقرب من القريب".

صوت المدى

استقبل النائب ​علي درويش​ في مكتبه في ​جبل محسن​، وفدا من "الجمعية اللبنانية لأولياء ​الطلاب​ في ​الجامعات​ الأجنبية"، مؤكدا أنه "نتابع الموضوع منذ بدايته ولا نزال، حيث تم حل العديد من الطلبات بالتواصل مع ادارات عدد كبير من ​المصارف​، ولا يزال الجهد ينصب على معالجة ملفات اخرى تستوفي شروط القانون (رقم 193) الخاص ب​الدولار​ الطالبي".