قالت تقارير إعلامية إسرائيلية، إن رئيس الحكومة نفتالي بينيت يعتزم زيارة الإمارات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، مرجحة أن تتم الزيارة في ت1 المقبل,ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية رافقوا يائير لابيد في زيارته إلى الإمارات، قولهم إن الإماراتيين معنيون بـ"تعزيز التعاون مع إسرائيل في أسرع وقت ممكن"، وأشاروا إلى أن "المسؤولين في الإمارات محبطون للغاية من عدم التقدم العملي في العلاقات الثنائية بين الجانبين على الرغم من مرور 10 أشهر على توقيع اتفاقيات التطبيع".

تسعى إسرائيل إلى منع فتح القنصلية الأميركية في القدس الخاصة بالفلسطينيين المقفلة منذ 2019 جراء صفقة القرن بزعم أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى "مصاعب سياسية" للحكومة الإسرائيلية الجديدة. ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين ضالعين في الموضوع، قولهم إن إسرائيل طلبت مؤخرا من الولايات المتحدة تأخير عملية فتح القنصلية مجددا، بادعاء أن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، يستخدم الإعلان عن إعادة افتتاح القنصلية لمصلحته السياسية وأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة "لا يمكنها الوقوف في وجه" إدارة الرئيس الأميركي.

انتهت المهلة التي حددتها اتفاقية واشنطن مع صربيا لنقل سفارة صربيا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حيث أعرب الرئيس الصربي عن عدم ثقته بجدوى تنفيذ مثل هذا الالتزام. وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، إن "صربيا فقط هي التي تقرر متى وما إذا كانت ستنقل سفارتها إلى القدس بما يتماشى مع القانون الدولي ومصالحها الوطنية".

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى موجود حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة، للبحث في صفقة "تبادل أسرى" مع الفلسطينيين ولم يعرف متى سافر الوفد الإسرائيلي، برئاسة منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم والمسؤول الكبير في مجلس الأمن القومي نمرود غاز، إلى القاهرة أو حتى مدة زيارته الحالية، وتفاجأ ممثلو الوفد الأمني الإسرائيلي عندما اكتشفوا أن هناك شخصيات بارزة من حركة "حماس" يقيمون في غرفة مجاورة في نفس المبنى اثناء المحادثات.