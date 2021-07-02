أفادت وكالة "رويترز" بأن إيران قيدت وصول المفتشين الأمميين إلى منشأة نطنز النووية، مبررة هذا القرار بمخاوف أمنية بعد ما قالت إنه كان عملا تخريبيا دبرته إسرائيل هناك في نيسان, وعلق دبلوماسي غربي للوكالة على الموضوع بالقول: "إنهم يستفزوننا!"، مضيفا في الوقت نفسه أن طهران وافقت على إعادة منح المفتشين الوصول الكامل إلى المنشأة الأسبوع القادم.

أكدت روسيا أن بعض الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي مع إيران ليست مستعدة حتى الآن للانتقال إلى المرحلة النهائية من الحوار. وأشار مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إلى أنه من غير المرجح أن يعقد اجتماع جديد ضمن مفاوضات فيينا قبل الأسبوع القادم على الأقل.

دعا وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للقيام بما يلزم لتحقيق تقاسم عادل للثروات بقبرص، مضيفا أنه بخلاف ذلك "فإننا سنقدم على فعل ما يحقق ذلك". وأشار تشاووش أوغلو إلى أن أنقرة "باتت تتجاهل العقلية التي تعتبر القبارصة الأتراك أقلية في الجزيرة".