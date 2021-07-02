بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات المسار السياسي خاصة تحضيرات اجتماعات أستانا، ولجنة مناقشة الدستور، والعلاقات الثنائية وأضافت الرئاسة السورية أن الجانبين استعرضا "آخر مستجدات الوضع في المنطقة والجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية لدعم الشعب السوري في وجه كل ما يتعرض له من إرهاب وعقوبات انطلاقا من موقفها الثابت بضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول وإرادة شعوبها واعتماد الحوار كمنطلق أساسي ووحيد لإيجاد الحلول للمشاكل والأزمات التي تنشأ في العالم".

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال اجتماع مع مسؤولين في حلف الناتو ضرورة "إيجاد آليات زمنية وفنية لسحب القوات القتالية للتحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة من العراق. مع استمرار التعاون في المجالات كافة، خصوصا مجالات التسليح والتأهيل والتدريب والدعم الاستخباري". وقال الكاظمي خلال اجتماع بالممثلين الدائمين لدول حلف شمال الأطلسي في بروكسل إن "الناتو كان شريكا في دعم جهود العراق في هزيمة تنظيم داعش"، معربا عن تقديره لدور الحلف في دعم إعادة بناء المؤسسة العسكرية العراقية".

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، القبض على شبكة "إرهابية" للدعم اللوجستي في محافظة كركوك.وأشارت الوكالة إلى اشتراك الشبكة بـ"عمليات إرهابية حسب ما أشرت من معلومات بحقهم من خلال التحقيقات مع الملقى القبض عليهم بوقت سابق من العناصر الإرهابية".