الديار/هيام عيد

نفلت عن أوساط ديبلوماسية قولها أن تثمر الإتصالات التي قام بها الكرسي الرسولي، قبل وبعد لقاء الصلاة من أجل لبنان بالأمس، عن مقاربة دولية أكثر زخماً للملف اللبناني، وذلك على وجه الخصوص من قبل الولايات المتحدة الأميركية، التي انتقلت من موقع المتفرّج والمحايد في الملف اللبناني، إلى موقع المبادر والمعني في إرساء حلول، أو على الأقل المشاركة الفاعلة، عوضاً عن تسليم القرار إلى الإدارة الفرنسية.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

نقلت عن مصادر سياسية قولها ان العوامل التي تعزز احتمال تكليف مصطفى اديب تسهيل مهمة الجانب الفرنسي الذي يسعى جهده لتأمين تشكيل حكومة غايتها الاساسية الاشراف على الانتخابات النيابية، رغبة فرنسا في تجنب استفزاز المملكة العربية السعودية التي تستعد للتوقيع معها على صفقة لشراء الاسلحة، والتماهي مع رغبتها بعدم دعم الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة ولذا تقول المعلومات هنا ان فرنسا لمحت للحريري بضرورة اعتذاره، على سبيل المساعدة في حلحلة أزمة الحكومة.

الشرق/ يحي جابر

راى ان ما شهده لبنان في الايام الماضية، وعلى امتداد مساحته الجغرافية – البشرية، من احتجاجات غضب شعبي، بالغ الاهمية والدلالة، وهو رسالة الى كل من يعنيهم الامر، خلاصتها «ان الاتي اعظم «اذا استمرت الامور على حالها، خصوصا مع استمرار حرب الدولار الاميركي على الليرة اللبنانية، التي تدهورت الى حد فقدت فيه كل قيمتها الشرائية… وهي حرب اخطر كثيرا من حروب السلاح…»

الاخبار/ ميسم رزق

قالت أن إدارة السفيرة الاميركية دورثي شيا طلبت منها عقد اللقاء استكمالاً لاجتماع ماتيرا، حيث هناك إصرار فرنسي - أميركي على أن تكون السعودية حاضرة وتكون لها إجابات واضحة بشأن الأزمة اللبنانية، وتحديداً من مسألة تكليف الرئيس سعد الحريري، والبحث معاً عن الخطوات التي يُمكن القيام بها لإلزام القوى السياسية بتشكيل الحكومة». وجرى التداول بمعلومات عن أن النتائج كانت سلبية وأن الموقف السعودي لا يزال هو نفسه. حتى الإمارتيون أصبحوا غير متحمسين لحكومة يرأسها الحريري، فيما «المصريون يأخذون على عاتقهم إبلاغ رئيس تيار المستقبل برسالة أن لا نصيب له في التشكيل»!