روسيا اليوم

الخارجية الروسية: الطيران الحربي الروسي في البحر الأسود لحماية حدودنا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الطيران الحربي الروسي "لم يهدد الفرقاطة الهولندية "إيفرتسن" في البحر الأسود".

وقالت: "لا بد من الإشارة إلى أنه وخلافا لمزاعم الجانب الهولندي، تم تنفيذ طلعات الطائرات الروسية مع الامتثال التام للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي. ولم يحلق طيراننا الحربي إلا بعد مرور الفرقاطة الهولندية "إيفرتسن" في 24 من يونيو الماضي، عبر البحر الأسود إلى الجنوب الشرقي من ساحل القرم، حيث غيرت مسارها وبدأت في التحرك نحو المياه الروسية".

وأضافت: "لمنع انتهاك حرمة المياه الإقليمية الروسية حلقت مقاتلات (Su-30)، و(Su-24) على مسافة آمنة بالقرب من السفينة الهولندية".

روسيا اليوم

صربيا تتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس

انتهت المهلة التي حددتها اتفاقية واشنطن مع صربيا لنقل سفارة صربيا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، حيث أعرب الرئيس الصربي عن عدم ثقته بجدوى تنفيذ مثل هذا الالتزام.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، إن "صربيا فقط هي التي تقرر متى وما إذا كانت ستنقل سفارتها إلى القدس بما يتماشى مع القانون الدولي ومصالحها الوطنية". وتابع: "إسرائيل اعترفت بكوسوفو ونحن نتحدث مع الأمريكيين والاتحاد الأوروبي، وسوف نتخذ قرارات في المستقبل بهذا الشأن، مع احترام الصداقة مع إسرائيل، ولكن أيضا نحن نحترم أنفسنا" حسب ما أفاد موقع "balkaninsight".