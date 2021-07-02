الوكالة الوطنية للإعلام

اجتماع عون ودياب: توافق على استمرار دعم الدواء والمستلزمات الطبية وموافقة استثنائية لتثبيته لاحقاً

توافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب خلال الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا، في حضور وزيري المال والصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وحمد حسن وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، على "الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولوية المحددة من وزارة الصحة العامة، والتي تم لحظها في خطة الترشيد التي رفعها الرئيس دياب الى مجلس النواب".

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: يجب التفاوض على أساس حل الدولتين في قبرص

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على ضرورة أن تكون جمهورية شمال قبرص التركية شريكا على قدم المساواة في المفاوضات، والتفاوض على أساس حل الدولتين. جاء ذلك في كلمة له خلال زيارته لمقر "جمعية مجاهدي المقاومة التركية" (TMT)، على هامش زيارته إلى جمهورية شمال قبرص التركية. وأوضح تشاووش أوغلو، أنه لا يزال هناك من يحاول اعتبار القبارصة الأتراك أقلية في الجزيرة بدلا من رؤيتهم كشريك على قدم المساواة. وأضاف: "يجب أن تكون جمهورية شمال قبرص التركية على طاولة المفاوضات كشريك على قدم المساواة، وأن يكون التفاوض وفق أساس حل الدولتين".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مصر تطالب مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة فورا قبل تصعيد يهدد السلم الدولي

طالبت مصر، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فوراً وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي. وحسب بوابة "أخبار اليوم"، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في رسالة إلى المجلس، إن "الوضع يشكل تهديداً وشيكاً للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور". ووفقاً للرسالة طلب الوزير المصري ضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا. وأكد شكري في رسالته أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حالياً في حدوث احتكاك دولي، يُعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي.