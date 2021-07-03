لبنان الحر

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان "حلحلة ازمة البنزين باتت وشيكة والامور تتجه الى حل". وقال ابو شقرا: "نتمنى ان يكون السوق اريح في الايام المقبلة وهناك محطات زادت دوامها وحتى بعض المحطات ستفتح السبت".

صوت لبنان

ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماع الهيئة الإدارية لـ "مؤسسة جبل الأرز"، الذي عقد في معراب برئاستها، وبحث المجتمعون في التطورات المستجدة على المشاريع والملفات التي تتابعها المؤسسة في الوقت الراهن، وأهمها استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من تأهيل وتجهيز مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق - بشري الحكومي.

radio orient

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه، سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور Ann Dismorr في زيارة تعارفية، وقد تمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة.

اذاعة النور

التقى الرئيس ميشال عون القائم بأعمال السفارة البريطانية في بيروت الدكتور مارتن لونغدن في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله في لبنان.

صوت المدى

رحّب عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​ بالوافدين إلى لبنان قائلا: "اهلا وسهلا بكل واحد نازل ع لبنان. لبنان الله معو، لبنان ما بيموت ومحبتنا للبنان ما بتموت. سوا بدنا نرجعو أحلى من ما كان".