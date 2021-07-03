قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا موجودة في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط وستبقى. و"سننتزع حقوقنا المشروعة وسنقوم بأعمال التنقيب في كافة بحارنا لا سيما شرقي المتوسط ومحيط قبرص".

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستعرض قريبا نسخة محدثة من مفهومها للأمن الجماعي في منطقة الخليج. وتطرق وزير الخارجية الروسي إلى المفاوضات الجارية في فيينا بهدف استئناف الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أن تقييمات الأطراف في المفاوضات تظهر أن التقدم الذي تم إحرازه ملموس لكن لم يتم تنسيق كافة المسائل حتى الآن. ورأى ان الولايات المتحدة التي انسحبت من طرف واحد من المرجح أن تقضي عودتها إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بالاستئناف الكامل وغير المشروط لكافة الالتزامات بموجب هذا الاتفاق وقرار مجلس الأمن رقم 2231".

أعلنت الإدارة الأمريكية عن رفع عقوباتها عن ثلاثة مواطنين إيرانيين. ونفى متحدث باسم الخزانة وجود أي علاقة بين رفع أسماء هؤلاء الإيرانيين من قائمة العقوبات والمفاوضات الجارية حاليا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015، مشددا على أن هذه الخطوة لا تعكس أي تغير في سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إزاء إيران.

ذكرت مواقع إخبارية إيرانية أن ضابطا أمريكيا توفي مؤخرا في قطر وسط ظروف غامضة كان له دور في عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني. وأكد البنتاغون مؤخرا أن الضابط برتبة مقدم في سلاح الجو الأمريكي، جيمس ويليس، لقي مصرعه قبل اسبوع جراء حادث غير قتالي وقع في قاعدة العديد الجوية بقطر وأن التحقيق جار في الحادث دون شرح مزيد من المعلومات.

قبضت الشرطة اليونانية على نائب رئيس حزب "النازيين الجدد" (الفجر الذهبي) خريستوس باباس بعد 13 عاما على فراره بعد الحكم عليه بالسجن. وقالت الشرطة في بيان إن باباس (59 عاماً) سيمثل أمام المدعي العام، لدوره في إدارة تلك "المنظمة الإجرامية".