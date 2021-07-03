تمت اليوم عند معبر أبو الزندين على خطوط التماس في منطقة الباب بسوريا عملية لتبادل المحتجزين قسريا في إطار صيغة أستانا، بوساطة روسية و أطلق المسلحون سراح 5 جنود وضباط من الجيش السوري أسروا في فترات مختلفة، في المقابل سلمت السلطات السورية الأتراك 5 متطرفين.

طالبت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المجتمع الدولي بمساعدتها على إنشاء مراكز لإعادة تأهيل أطفال "داعش"، بعد إخراجها أكثر من 30 فتى من مخيم الهول شمال شرقي البلاد ممن تجاوزت أعمارهم 12 عاما، تمهيدا لنقلهم إلى مركز إعادة تأهيل في الحسكة، والذي سيصبح جاهزا خلال الأيام المقبلة".

أوقفت السلطة الفلسطينية، 14 من الضباط وعناصر الأمن، على خلفية اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات بناء على نتائج لجنة التحقيق بقرار من جهاز الاستخبارات العسكرية والنيابة العسكرية. وكتب عمّار بنات شقيق نزار في حسابه على فيسبوك مساء أمس: "نعم صحيح، وصلتنا معلومة أن هنالك 14عنصرا ممن شاركوا باغتيال نزار موقوفون في أريحا" ولكن لا نأخذها على محمل الجد، وإن كان فليعلنوا أسماء هذه المجموعة على الملأ".

تم العثور على 10 صواريخ في بغداد كانت معدة لاستهداف مقار أمريكية وهي من نوع "غراد"، وعثر عليها في حي الجهاد المحاذي لمطار بغداد الدولي، فيما تشير المعلومات إلى أنها كانت موجهة نحو معسكر فيكتوريا داخل المطار حيث القوات الأمريكية. وافيد بأن القوات العراقية اعتقلت مجموعة أشخاص كانت قريبة من منصة الصواريخ في بغداد.

كشفت مصادر عن سر طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعيين ضابط من الجيش في كل قرية. وأشارت المصادر إلى أن السيسي يهدف "لمراقبة الأعمال في القرى عبر الضباط لوضع الأمور في انضباط منتظم والحصول على تقارير مستمرة حول التطورات في القرى وعدم هدر الأموال". وكان الرئيس المصري طالب القوات المسلحة خلال مؤتمر يوم الأربعاء، بتعيين ضابط في كل قرية لمتابعة التطورات والإنجازات ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية.