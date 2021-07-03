الديار/ بولا مراد

نقلت عن مصادر مطلعة على عملية التأليف قولها ان رئيس "المستقبل" سعد الحريري ينتظر ما سينتج عن الاجتماع الاخير الذي ضم وزراء خارجية اميركا وفرنسا والسعودية على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ 20 وبحث بالملف اللبناني، ليتبين له ما اذا كانت الرياض بصدد تقديم بعض التنازلات بخصوصه لجهة اسقاط الفيتو الذي تواجه فيه عودته الى السراي الحكومي. كما تشير هذه المصادر الى ان التغريدة الاخيرة لوزير خارجية واشنطن اعطت بعض الامل للحريري الذي قد يقدم تشكيلة جديدة يجس بها نبض المجتمع الدولي، وما اذا كان مستعدا للتعاون معه، بعدما لمس اخيرا برودة وفتورة من كل الاطراف وحتى من الاميركيين والفرنسيين.

اللواء/ منال زعيتر

نقلت عن مصادر دبلوماسية انه جرى التوافق خلال اللقاء الثلاثي بين وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن والفرنسي جون ايف لودريان والسعودي فيصل بن فرحان على ضرورة الضغط على السياسيين اللبنانيين للسير بحكومة تلتزم الخيارات الدولية، ومع استبعاد امكانية اتفاق العهد مع الحريري او غيره على تشكيل حكومة كهذه، فان لبنان وفقا للمصادر امام خيارين لا ثالث لهما "الحكومة العسكرية لتغيير الستاتيكو السياسي القائم او الفوضى".

اللواء/ عمر البردان

نقل عن مصادر روحية مسيحية، قولها أن الفاتيكان مستاء لما وصلت إليه الأمور في لبنان، وهو يشعر بألم مع ما أصاب اللبنانيين خلال السنتين الأخيرتين، وفي الوقت نفسه فإنه يحمل الطبقة السياسية مسؤولية أساسية عن وصول الأوضاع إلى ما وصلت إليه، وتحديداً في ما يتصل بـ"العجز الفاضح" عن تأليف حكومة منذ ما يقارب تسعة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيلها. وتسأل الدوائر الفاتيكانية استناداً إلى ما تقوله المصادر، عن الأسباب الكامنة وراء عدم حصول توافق داخلي بعد كل هذه المدة، على ولادة الحكومة من أجل المساعدة على إخراج لبنان من هذا المأزق الذي يتهدده بعواقب وخيمة.

الجمهورية/ راكيل عتيق

نقلت عن مصادر قريبة من فخامة رئيس الجمهورية قوله انه يجب أن يبرّر الرئيس سعد الحريري لماذا لا يؤلف ولا يعتذر. ليس معقولاً أن يبقى مسافراً وتاركاً البلد في هذه الحال». وبالنسبة الى الخيارات المطروحة لدى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فهي من داخل الدستور، ولا يوجد خيارات من خارج الدستور في حساباته، وهذا أمر محسوم، كما تؤكد المصادر نفسها أن هذه الخيارات هي العودة الى مجلس النواب، أو عمل نيابي معيّن، أو استقالات، ولا شيء محسوماً لدى عون، الى حين أن يُفهَم ماذا سيفعل الحريري.

نداء الوطن/ الان سركيس

قال ان بكركي تعتبر أن ما حصل هو انتصار للبنان وليس للبطريرك، فالهمّ الأول والأخير هو طرح القضية اللبنانية في المحافل الدولية وإيجاد حلّ دائم للأزمة بعدما فشل الداخل في استنباط الحلول.