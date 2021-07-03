الوكالة الوطنية للإعلام

سفارة لبنان في فرنسا نظمت منتدى افتراضيا عرض طرق إدخال المنتجات اللبنانية الى السوق الفرنسية وركز على جودتها العالية

نظمت سفارة لبنان في فرنسا، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة باريس ومحافظة إيل دو فرانس وغرفة التجارة والصناعة اللبنانية - الفرنسية، منتدى افتراضيا عرض طرق إدخال المنتجات اللبنانية السوق الفرنسية وركز على جودتها العالية، وأعلنت خلاله شركة Carrefour في فرنسا أن "المنتجات الغذائية اللبنانية سوف تكون متوافرة في متاجرها إبتداء من منتصف فصل الصيف الحالي". افتتح المنتدى سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، وأدار النقاش البروفيسور الجامعي المسؤول في جامعة NEOMA لإدارة الأعمال عن برنامج الماجستير لتطوير الأعمال الدولية الدكتور آلان بروتان، الذي سيشرف خلال العام الجامعي المقبل على برنامج تدريس مخصص لقطاع الصناعة الغذائية في لبنان. وتحدثت الملحقة الاقتصادية في السفارة رشال علم الدين عن "وضع قطاع الصناعة الغذائية في لبنان وتأثيراته على الاقتصاد اللبناني والمزايا التنافسية لهذا القطاع". وكانت كلمات لممثلين عن Carrefour وجمعية المصانع الغذائية في فرنسا ANIA وكبار الموزعين والمستوردين في فرنسا. وأعلنت سفارة لبنان في فرنسا ببيان أن "هذا اللقاء أقيم بمشاركة فرنسية واسعة وهدف إلى مواجهة التحديات الراهنة واقتناص الفرص التجارية لزيادة التصدير من خلال نسج علاقات عمل بين مصنعين لبنانيين للمنتجات الغذائية من جهة، ومستوردين وموزعين في فرنسا من جهة أخرى، وذلك بحضور ومشاركة أبرز المحال التجارية الكبرى".

وكالة الأناضول

أردوغان: صادراتنا سجلت رقما قياسيا في النصف الأول من2021

جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الاستشاري الموسع لفرع حزب "العدالة والتنمية" في ولاية صقاريا شمال غربي البلاد. وقال أردوغان إن أرقام صادرات حزيران الماضي التي تم الإعلان عنها اليوم كشفت مرة أخرى الطاقة الإنتاجية لتركيا وديناميكية القطاع الخاص. وأضاف: "وصلنا إلى أعلى أرقام الصادرات في تاريخ الجمهورية سواء على أساس شهري أو ربع أو نصف سنوي. سنحطم الرقم القياسي بحلول نهاية العام بهذا المعدل". وأكد أن سياسة حكومات "العدالة والتنمية" تتمثل بإنجاز المشاريع وتقديم الخدمات. واستطرد: "نحن نخوض السياسة ليس لشغل منصب مثل الآخرين، بل لخدمة الوطن". وأردف: "بينما تتضاعف خدماتنا عدة مرات في كل ولاية من ولاياتنا، فإننا نعزز مكانتنا كدولة قوية على النطاق العالمي". وأكد أن نجاح تركيا في إدارة أزمة وباء كورونا كافية لإظهار المسافة التي قطعتها منذ تولي حكومات "العدالة والتنمية" السلطة في البلاد عام 2002.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

المنفي يزور مصر تلبية لدعوة السيسي

يجري رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، زيارة إلى مصر، يوم السبت، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتأتي تلبية المنفي لدعوة السيسي، لحضور مراسم افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك". وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أعلنت في حزيران الماضي، إن الوزير سامح شكرى غادر إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا. وبحسب بيان للخارجية المصرية توجه شكري إلى العاصمة برلين تلبيةً لدعوة من وزير خارجية ألمانيا وسكرتير عام الأمم المتحدة، للمشاركة في مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن "شكري أكد خلال مشاركته في المؤتمر على موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل". وأكد الوزير كذلك على "مساندة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة". وشدد على أهمية تضافر الجهود من أجل عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 كانون الأول من العام الجاري.