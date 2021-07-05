وكالة الأناضول

أردوغان يترأس اجتماعا للحكومة التركية الاثنين

الاجتماع سيتناول قضايا عديدة داخلية وخارجية

تعقد الحكومة التركية اجتماعا الاثنين برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة. ويتناول الاجتماع المزمع عقده في المجمع الرئاسي قضايا عديدة منها برنامج تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى جانب تحديد مدة عطلة عيد الأضحى. ومن المنتظر أن يجري وزير الصحة فخر الدين قوجة عرضا لآخر المستجدات المتعلقة بمكافحة كورونا وحملة التطعيم الجارية. كما سيتطرق الاجتماع إلى قطاع السياحة ومناقشة التدابير المتخذة لتنشيطه. وإلى جانب الأجندة الداخلية، سيناقش الاجتماع مسائل أمنية ومكافحة التنظيمات الإرهابية، حيث من المنتظر أن يقدم وزير الدفاع خلوصي أكار احاطة في هذا الخصوص.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

المتحدث باسم الكرملين: الناتو لا يحقق أي استقرار في القارة

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يحقق أي استقرار في قارة أوروبا، مؤكدا على أن هذا التكتل خلق من أجل المواجهات وأنه عنصر مزعزع للاستقرار. موسكو- سبوتنيك. جاءت تصريحات المتحدث الروسي خلال برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" في مقابلة مع فلاديمير سولوفيوف على قناة "روسيا" التلفزيونية. وقال بيسكوف: "بندقية كلاشينكوف لا يمكن أن تكون سوى بندقية كلاشينكوف. وكذلك حلف الناتو. لا يمكن أن يكون أي شيء سوى الناتو". وأضاف قائلا: "هذا تكتل خلق للمواجهات، وهو مستمر في أداء هذه الوظائف لأنه لا يركز على أي شيء آخر. إنه لا يجلب أي استقرار في القارة. على العكس من ذلك، فهو عنصر مزعزع للاستقرار". وأكد بيسكوف على أن روسيا لطالما حافظت على إقامة علاقات بناءة مع الناتو، وحتى مع حلف شمال الأطلسي فمن الممكن والضروري التحدث.