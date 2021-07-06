الجزيرة - السعودية

وزير الطاقة: التوافق موجود بين دول أوبك+ باستثناء الإمارات

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في مقابلتين خاصتين مع قناتي «العربية» و»الشرق للأخبار» إن التوافق موجود بين دول أوبك+ ما عدا الإمارات، مؤكداً أن القليل من التنازل والعقلانية يمكن أن يجعل اجتماع اليوم -الاثنين- ناجحاً. وبعد مفاوضات على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، لم تنجح دول «أوبك بلس» في التوصل إلى اتفاق حول زيادة الإنتاج في سوق النفط العالمية، ومن المقرر أن تجتمع الدول مجدداً اليوم الاثنين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق. وأضاف سموه: لست متفائلاً ولا متشائماً باجتماع أوبك+ المرتقب، فأنا أحضر اجتماعات أوبك+ منذ 34 عاماً ولم أشهد طلباً مماثلاً، لافتاً أنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية.

ومضى سموه يقول: أمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+، والسعودية أكبر المضحين، ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية. وأوضح سموه أنه إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقاً، مشيراً إلى أن تمديد اتفاق أوبك+ هو الأصل في اقتراحنا وزيادة الإنتاج «تزوّد»، ولا بد من توجيه رسائل واضحة للسوق النفطية ولمدة طويلة، وزيادة الـ400 ألف برميل شهرياً لا تكفي لإنهاء التخفيضات في أبريل 2022، وتمديد اتفاق أوبك+ هو الأصل وزيادة الإنتاج هي الفرع في اقتراحنا. وقال سموه: نحن وروسيا شريكان في اقتراح تمديد اتفاق أوبك+ وزيادة الإنتاج، هناك آلية متبعة للتظلمات في أوبك+ أما الانتقائية فصعبة، ولا أعرف أن أي دولة اعترضت على حصتها في اجتماع مارس 2020. وحول تأثير جائحة «كورونا» قال سموه إنه توجد عوامل عدم يقين لسوق النفط منها متحور دلتا وإنتاج إيران وفنزويلا.

وفي شأن إيران أورد سموه أنه لا أحد يعرف حجم الإنتاج الإيراني الذي قد يأتي إلى السوق.

وفي مقابلة سموه لقناة «الشرق للأخبار» قال سمو وزير الطاقة إن هناك شبه إجماع من دول تحالف «أوبك+» كافة، على زيادة الإنتاج بمعدل 400 ألف برميل يومياً، اعتباراً من أغسطس المقبل، والمقترن بتمديد اتفاق التحالف حتى نهاية 2022، باستثناء دولة الإمارات التي تعترض على خطة التمديد، وأعرب سموه عن أمله في أن تنضم الإمارات إلى التوافق الذي تُجمع عليه الدول كافة في اجتماع اليوم الاثنين. وأشار سموه إلى أن الطاقة الإنتاجية للسعودية تصل إلى 13 مليون برميل، بحسب ما أعلنته في أبريل 2020، لكنها التزمت بتوافق التحالف بحجم الخفض المطلوب، إضافة إلى خفض تطوعي يصل متوسطة إلى 400 ألف برميل يومياً منذ بداية الاتفاق -قدمت المملكة خفضاً طوعياً بواقع مليون برميل، بدءاً من فبراير الماضي، وجرى تخفيفه تدريجياً بدءاً من مايو الماضي- مساهمة منها في دعم استقرار أسواق النفط التي انهارت في أبريل 2020 نتيجة لتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. وعن توقعاته لتوازن أسواق النفط في ضوء مقترح زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس، قال سموه إن الاجتماع الشهري للتحالف يستهدف ضبط توازن الأسواق، وحين تم الاتفاق مع روسيا على مقترح السعودية بزيادة الإنتاج بهذا الحجم، تم الأخذ في الاعتبار ثلاثة تحديات هي: زيادة الإنتاج في فنزويلا، عودة النفط الإيراني للأسواق، وثالثاً مخاطر عودة الإغلاقات الاقتصادية بسبب تحور الفيروس، مشيراً إلى أن المرونة موجودة في سبتمبر سواء بالخفض أو استمرار الزيادة بنفس الوتيرة. وتحفظ سمو وزير الطاقة على التعليق على الأسعار الحالية للنفط مع وصوله إلى 76 دولاراً للبرميل، بقوله «لا نعلق على الأسعار» باعتبار أن هدف التحالف هو ضبط التوازن بين العرض والطلب، موضحاً أن الأسعار الحالية شبيهة لمستويات 2018، ولا يرى أنها سبب في ارتفاع معدلات التضخم الحالية. وقال سموه إن تأثير أسعار النفط على التضخم غير واضح.

أخبار الخليج - البحرين

القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سفير مملكة البحرين في دولة إسرائيل

استقبل صاحب المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم الأثنين، السيد خالد يوسف الجلاهمة سفير مملكة البحرين في دولة إسرائيل بمناسبة تعيينه. وتمنى القائد العام لقوة دفاع البحرين للسفير الجلاهمة التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية.

الدستور الأردنية - الأردن

الاردن يؤكد ضرورة توفير الدعم اللازم للانروا لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة خارجية السويد آن ليند والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) فيليب لازاريني، خلال اجتماع ثلاثي اليوم الثلاثاء في العاصمة الإسبانية مدريد، التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي حول وكالة الأنروا في الربع الأخير من العام الجاري.

وأكد الوزيران والمفوض العام للوكالة أهمية المؤتمر الدولي الذي سيعقد في الربع الأخير من العام الجاري في اعتماد استراتيجيات وخطط فاعلة لضمان استمرار دعم الوكالة لإدامة الخدمات الحيوية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية. وشدد الصفدي على أن العمل جار من أجل حشد الدعم السياسي والمالي للأنروا، مؤكداً على ضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5 مليون لاجئ فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 560 ألف في مدارس الأنروا في مناطق عملها الخمس.

وأضاف الصفدي أن دور الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه، الأمر الذي اثبتته التطورات الأخيرة خلال العدوان على غزة، حيث قامت الوكالة بدور رئيسي في تقديم الخدمات الإنسانية والحيوية اللازمة. وناقش الوزيران والمفوض العام للوكالة سبل توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين الوكالة من تلبية احتياجاتها المالية في ظل الضغوطات المالية المتزايدة التي تواجه الأونروا وتبعاتها على مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين وميزانية الوكالة وبرامجها. وقدم لازاريني ايجازا حول الوضع المالي للوكالة وجهودها في توفير الدعم اللازم وخطط الوكالة المستقبلية.

وأكد الوزيران والمفوض العام للوكالة أهمية الاستمرار في برامج الوكالة ضمن الجهود الدولية المستهدفة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة لاستمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين كركيزة أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين. كما شددوا على استمرار التشاور مع الشركاء الدوليين لتوفير الدعم السياسي والمالي المستدام للأنروا وفقا لآليات تمويل مالي طويلة الأمد تمكن الوكالة من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بكفاءة دون انقطاع.

وثمن الصفدي جهود السويد لحشد الدعم الدولي للوكالة، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به لسد العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة وضمان توفير الدعم المستدام لها.

واتفق الصفدي وآن ليند ولازاريني على مواصلة التنسيق والتشاور حول سبل حشد الدعم الدولي اللازم لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية وفق تكليفها الأممي.

إلى ذلك عقد الصفدي محادثات ثنائية مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليند، قبيل الاجتماع الثلاثي مع المفوض العام للأنروا، ركزت على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات ثنائياً وضمن إطار الاتحاد الأوروبي، واستعرضت المستجدات الإقليمية وجهود حل الأزمات في المنطقة.