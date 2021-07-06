الديار/ هيام عيد

نقلت عن مصادر سياسية مطلعة قولها أن إعادة الإستقرار، وبشكل خاص الإجتماعي، وفي حدّه الأدنى، بات يحتاج إلى معادلة سياسية جديدة تسمح بإجراء كل الإصلاح المنشود وعبر المؤسّسات، ومن خلال مجلس نيابي جديد تنبثق عنه سلطة جديدة. وفي هذا المجال، تكشف هذه المصادر ذاتها، أن هناك تقاطعاً ما بين عواصم القرار الغربية والعربية المعنية بالوضع اللبناني، على اعتماد صيغة التغيير السياسي من خلال الإنتخابات، وليس من خلال أية صيغة أخرى.

الجمهورية/شارل جبور

قال أن الفاتيكان ينطلق مِن معطى أساس وهو ان حلّ الأزمة اللبنانية غير ممكن بتسوية لبنانية-لبنانية، بدليل انّ التسوية التي تمّت في اتفاق الطائف لم تنه هذه الأزمة التي تحولّت من داخلية إلى خارجية، وان المدخل الوحيد لحلها يكمن في التدخُّل الدولي مع طهران من أجل رفع يدها عن لبنان، وما لم يتحوّل الملف اللبناني إلى بند أساسي على جدول أعمال المفاوضات الدولية مع إيران، فلا أمل بإنهاء معاناة اللبنانيين، ويبدو انّ القرار قد اتخذ بوضع لبنان على جدول أولويات الفاتيكان والمجتمع الدولي، ما يعني انّ العد التنازلي للأزمة اللبنانية قد انطلق، وهذا لا يعني ان الحلّ سيكون غداً، إنما يعني ان المجتمع الدولي اتفق على التشخيص وقرر المبادرة في هذا الاتجاه.

نداء الوطن/غادة حلاوي

نقلت عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ان بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الموضوع الحكومي أمام مفترق، إما تشكيل حكومة او الذهاب باتجاه خيارات وأفكار أخرى. وفي ظل التوقعات المتكررة عن عزم الحريري على الاعتذار وعما اذا كان بوارد ثنيه عن الإقدام على الخطوة، فضّل بري التريّث بالتعليق على الموضوع ريثما يستمع من الرئيس المكلف الى الأسباب والدوافع لذلك مفضلاً عدم استباق الأمور.

الشرق/يحي جابر

نقل عن مصدر ديبلوماسي قوله ان الثنائي الفرنسي – الاميركي، الذي انضمت اليه مصر العربية التي زارها الرئيس المكلف سعد الحريري، يشجع، بل يشدد على وجوب تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ الاصلاحات التي طال الحديث عنها وطال انتظارها، لتحقيق الاستقرار على مستوياته كافة، حيث اكدت السفيرة الفرنسية في لبنان، ان غريو، «ان الاوقات صعبة جدا ويجب التحرك بسرعة لتلافي انهيار لبنان مشددة على وجوب الاستماع الى النداءات الملحة التي تطلقها باريس مع المجموعة الدولية منذ اشهر بغية تشكيل حكومة تنجز المطلوب من الاصلاحات، فالوقت لم يعد يسمح للحسابات الانتحارية القصيرة المدى.