لبنان الحر

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، في بيان، الى "الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري للجلسة المشتركة بين هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل ظهر يوم الجمعة الواقع في 9/7/2021، للنظر في طلبات الاذن الواردة الى المجلس النيابي من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بحق النواب علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق، في جريمة انفجار مرفأ بيروت، بصفته عضوا في لجنة الإدارة والعدل".

صوت لبنان

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إلى أن زيارته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، هي لـ "نضعه في الجو الذي كنا فيه في روما، وقيمة اللقاء الذي دعا له البابا فرنسيس، ولكن همّي أن أقول أن خطاب البابا هو خريطة طريق لنا، وكوننا رؤساء كنائس يجب أن نباشر عملنا ضمن إطارنا الكنسي، كي ننفذ كل خريطة الطريق".

radio orient

بحثت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، خلال اتصال هاتفي تلقته من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في الأوضاع في لبنان. وتطرقا إلى موضوع تشكيل الحكومة والأزمة الإقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان، إضافة الى موضوع التجديد لقوات اليونيفيل.

اذاعة النور

أمل النائب فؤاد مخزومي في تصريح أن تكون دعوة هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل إلى عين التينة لمناقشة حصانة بعض الشخصيّات المستدعاة للتحقيق في تفجير المرفأ، خطوة حاسمة تؤدّي حتمًا إلى رفع تلك الحصانات تسهيلًا لسير العدالة وتيسيرًا لجلاء الحقيقة علّ المشترع ينصف الوطن ويبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين".

صوت المدى

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه "اقرينا قانون الغاء السرية المصرفية عن القطاع العام بكل فئاته من المنتخبين الى المعيّنين وبعد ردّ فخامة الرئيس وضعنا اطراً موحدة لاستعادة دور القضاء كجهة مخولة برفع السرية المصرفية خاصة بالقضايا التي تتعلّق بالإثراء غير المشروع".