يعقد مجلس الأمن جلسة بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي اليوم، للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الاحادي لأديس أبابا للشروع في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الاثيوبي على نهر النيل في خطوة دفعت تونس إلى تقديم مشروع قرار يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي.

نددت تركيا بشدة بواقعة الدوس على علمها أمام المقر المؤقت لمجلس النواب الليبي في طبرق بشرق البلاد.

استيقظت هايتي أمس على خبر تعرض رئيسها جوفينيل مونير إلى الاغتيال رمياً بالرصاص واصابة زوجته مارتين مونير في مقر اقامتهما بالعاصمة الليلة قبل الماضي مما عمق الازمة السياسية في البلاد ودفع الحكومة لاعلان الطوارئ.

أوردت قناة روسيا اليوم الحكومة أمس أن هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ضبطت أربع خلايا تابعة لحزب التحرير الاسلامي في ثلاث مدن كبيرة من البلاد.