الديار/ علي ضاحي

تحت عنوان "الحريري أبلغ خليل قراره بالإعتذار... والبحث مُتعثر عن البديل!" كتب "ضاحي" بعد 8 أشهر من التكليف وبلا تأليف وعشرات البيانات والسجالات بين بيت الوسط، بعبدا وميرنا الشالوحي، يتجه الرئيس المكلف سعد الحريري خلال ساعات أو أيام إلى إعلان اعتذاره عن تشكيل الحكومة. وأضاف أنّ أوساط واسعة الإطلاع في "الثنائي الشيعي" تؤكد، أنّ الرئيس الحريري الذي التقى معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل أبلغه بقرار الإعتذار، ومن دون الحديث عن بديل، كما رفض أن يسمّي بديلاً عنه، وأنّه ينسحب تاركاً وراءه كرة النار، ورميها إلى ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل بعد إغلاقهما كل الدروب امام التشكيل. في المقابل، يؤكد مطلعون على أجواء الرئيس الحريري "أنّ أمامه مجموعة من الاقتراحات، ينكب على دراستها بما فيها الاعتذار"، في حين تبدو أجواء بعبدا والتيار الوطني الحر والتكتل النيابي التابع لهما في حال من الترقّب والحذر وانتظار قرار الحريري وتوقيته، ويؤكد نائب بارز في تكتل لبنان القوي لـ"الديار" أنّ الرئيس عون والتكتل والنائب باسيل لم يتبلغوا أي أمر متعلّق باعتذار الحريري حتى الساعة، رغم أنّ كل الاجواء والمعطيات توحي بذلك، وأنّ المسألة مسألة وقت قصير جداً، لا أكثر ولا أقل!

الشرق/ تيريز القسيس صعب

تناولت موضوع خبر سفر السفيرتين الفرنسية والاميركية في لبنان آن غريو ودوروثي شيا إلى المملكة العربية السعودية اليوم، وقالت إنّ مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية أوضحت أنّ الرئاسة الفرنسية بشخص الرئيس ايمانويل ماكرون، ووزير خارجيته جان إيف لو دريان لم يستسلما أمام عرقلة الاطراف اللبنانيين للمبادرة الفرنسية، بل استمرت الاتصالات والجهود بين مختلف الأطراف الدوليين المعنيين بالملف اللبناني لاسيما مع الولايات المتحدة الأميركية ومجلس الأمن والمملكة العربية السعودية. وأشارت إلى وجود تنسيق كامل متكامل بين تلك الدول لإخراج لبنان من ازمته والتخفيف من معاناة الشعب اللبناني والمؤسسات العسكرية تحديدا. وأضافت أنّ المصادر الديبلوماسية في العاصمة الفرنسية عوّلت على اللقاءات التي ستحصل اليوم في السعودية والنقاط التي سيتم طرحها لاسيما في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والطبية والاجتماعية التي ستقدم الى الجيش والشعب، اكان عبر المنظمات الدولية او مباشرة إلى الجهات المعنية، إضافة إلى الحلول السياسية التي تعمل عليهما فرنسا واميركا لناحية تشكيل حكومة ذات مصداقية دولية وعربية لحل الازمات القائمة.