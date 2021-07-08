الوكالة الوطنية للإعلام

عون تابع مع دياب تنفيذ الإجراءات في شأن المحروقات والدواء الراعي: لا احد معني بلبنان اكثر من فخامته وهناك مخطط يستهدفنا وعلينا التحصن لاحباطه

عقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، اجتماعاً مع رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، خصص لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير التي اتخذت في الاجتماعات السابقة في شأن مسألتي المحروقات والدواء، إضافة الى مواضيع معيشية أخرى. وتقرر عقد اجتماعات لاحقة في خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال تنفيذ التدابير المقررة وإزالة العقبات التي برزت خلال عملية التنفيذ. واستقبل الرئيس عون قبل الظهر، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي اطلعه على نتائج اللقاء الذي عقد في الفاتيكان بدعوة من قداسة البابا فرنسيس في "يوم تأمل وصلاة من اجل لبنان".

وكالة الأناضول

ليبيا.. كوبيتش يدعو إلى تعيين شاغلي المناصب السيادية

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، الأطراف الليبية إلى الوفاء بتعهداتها بتعيين شاغلي المناصب السيادية، ضمن مسار سياسي لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط. وسبق وأن توصل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (استشاري نيابي) إلى تفاهمات بشأن طريقة اختيار شاغلي هذه المناصب، لكن ثمة اتهامات متبادلة بينهما باللجوء إلى إجراءات أحادية. والتقى كوبيتش ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بمدينة القبة (شرق)، وفق بيان للناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، عبر صفحته بـ"فيسبوك". وقال بيلحق إن كوبيتش دعا "جميع الأطراف إلى العمل على الوفاء بتعهداتها، بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية في المناصب السيادية".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إثيوبيا تدعو لتشكيل جبهة ضد مصر والسودان وتحذر من "سابقة خطيرة"

دعت إثيوبيا، دول أعالي حوض النيل لتشكيل ما وصفته بجبهة ضد التحركات المصرية والسودانية بقضية مشروع سد النهضة الإثيوبي، قبل ساعات من جلسة بمجلس الأمن دعا إليها البلدان اعتراضا على تنفيذ أديس أبابا للملء الثاني للسد. وجاء في بيان الخارجية الإثيوبية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي موكنن حسن، التقى في مكتبه سفراء ودبلوماسيين دول حوض نهر النيل لدى إثيوبيا لإطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.

وقال الوزير خلال الاجتماع إن المحاولات الأخيرة للسودان ومصر لرفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من خلال حشد جامعة الدول العربية، من شأنه تدويل المسألة وإضفاء الطابع الأمني عليها دون داع.