نداء الوطن 5 -7- 2021

فورمولا واحد: فيرشتابن يفوزمجددا ويبتعد

حقق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتاين فوزه الثالث على التوالي عندما احرز المركز الأول في سباق جائزة النمسا الكبرى. المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة"ريد بول سبيلبرغ" النمسوية معززا صدارته في الترتيب العام امام سائق مرسيد س البريطاني لويس هاملتون.

نداء الوطن

"ارجنتين ميسي" الى نصف النهائي

سجل ليونيل ميسي هدفا جميلا من ركلة حرة ولعب تمريرتين حاسمتين ليقود الارجنتين الى الفوز على الاكوادور. ليضرب موعدا في النصف النهائي مع كولومبيا التي تخطت الاوروغواي بركلات الترجيح وفي ربع نهائي بطولة كوبا اميركا في كرة القدم .

الديار 5-7-2021

6 لاعبين يحملون بثنائية دوري الابطال واليورو التاريخية

احرز ليونيل ميسي هدفا من ركلة حرة وصنع هدفين اخرين لتفوز الارجنتين 3-0 على الاكوادور وتضرب موعدا مع كولومبيا في قبل نهائي كأس كوبا اميركا لكرة القدم .

الجمهورية 6-7-2021

اسبانيا وايطاليا في سباق الى نهائي كأس أوروبا

يتبارز منتخبان اسباني شاب وايطالي موهوب على بطاقة التأهل الى نهائي كأس أوروبا عندما يتواجهان الليلة على ملعب "ويمبلي" في لندن بعد تقديم مشوار جيد في النهائيات القارية . كولومبيا لمحو ابتسامة ميسي بطاقة واحدة الى نهائي "كوبا اميركا" ستكون من نصيب احد المتنافسين: الارجنتين بقيادة ليونيل ميسي التي عبرت بسهولة الى نصف النهائي على حساب الاكوادور وكولومبيا التي حالفها الحظ بركلات الترجيح على حساب الاورغواي.

النهار 7-7-2021

كريس بول يسعى لأبعد من أول نهائي في مسيرته

انتظر صانع الألعاب كريس بول 16 موسما للوصول أخيرا الى الدور النهائي للدوري الأميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين حيث يجد نفسه متحمسا جدا ومركزا على الفوز بلقب طال انتظاره مشيرا الى انه يبذل قصارى جهده للاستمتاع باللحظة.