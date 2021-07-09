TL

تضاربت المعلومات في شأن اعتذار الرئيس المكلف في وقت يتابع المراقبون ما يمكن أن ينتج عن حراك السفيرتين الفرنسية آن غريو والاميركية دوروثي شيا في السعودية، حيث التأليف سيحضر على جدول الاجتماعات.

المنار

الوقت لا يزال يسمح باستنهاض بعض الاوضاع عبر تشكيل حكومة انقاذية قادرة وفاعلة اذا ما صدقت النوايا بحسب كتلة الوفاء للمقاومة، التي دعت المعنيين بتشكيل الحكومة الى حسم المواقف وعدم خسارة الوقت.

nbn

دفع الرئيس نبيه بري باتجاه إبقاء باب التواصل والتشاور مفتوحا إستنادا إلى مبادرته التي تشكل ضرورة ملحة في زمن الإنهيار المريع الذي اندفع في ظله الدولار إلى ما فوق ثمانية عشر ألف ليرة اليوم.

mtv

الدينامية التي ولدها البابا فرنسيس في يوم الصلاة وما سبقه وما تلاه من دبلوماسية نشطة في الكواليس والعواصم، نجحت في تحريك مدمج لفرنسا والولايات المتحدة لنصرة لبنان.

NTV

وأكدت مصادر الجديد أن لا صحة لما يجري تداوله عن طلب قوات عسكرية في التقرير وليس هناك سوى نصيحة فرنسية بإرسال مجموعة تتولى الشأن الإنساني والإنمائي، المهام الإنسانية دخلت أيضا من البوابة القطرية بوصول طائرة محملة بسبعين طنا من المواد الغذائية هبة للجيش اللبناني.

OTV

الصيادلة يضربون، ولولا تدخل رئيس الجمهورية اليوم، لما كان من أمل في أي حلحلة لأزمة المحروقات.

LBC

سياسياً وحكومياً وديبلوماسياً، كان لافتاً ما أعلنته السفارة الأميركية في بيروت أن "السفيرة الفرنسية آن غريو والسفيرة الأميركية دوروثي شيا تقومان بمشاورات ثلاثية مهمة مع المملكة العربية السعودية لمناقشة الوضع في لبنان والسبل التي من خلالها يمكنهم معا دعم الشعب اللبناني والمساعدة في استقرار الاقتصاد".

الميادين

أعلن وزير الدفاع ال​مصر​ي الفريق أول محمد زكي، أن ​القوات المسلحة​ المصرية تمتلك فردا مقاتلا وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في جميع التخصصات، قادرة على ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات شعبها.

الجزيرة

مع مرور سنة على اغتياله، أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، صدور مذكرات قبض بحق متهمين بقتلة المحلل السياسي هشام الهاشمي.

كما أضاف بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الخميس، أن القضاء العراقي أصدر أحكام إعدام بحق ضباط متهمين بقتل المتظاهرين.

العربية

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده استثمرت في لبنان على المدى الطويل لكن دور المجتمع الدولي ضروري لعكس الديناميات التي تفاقمت بسبب الأزمات المتداخلة.