لبنان الحر

أكد ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، "أنني لمست في زيارتي للسعودية حب الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ل​لبنان​ وحزنهما لما تمر به البلاد، و​السعودية​ تبقى في رباط الصداقة مع البطريركية ولبنان، وكم نأمل أن يكون هذا اللقاء نداءً من القلب إلى لقاء وطني شامل يؤدي إلى إنقاذ الوطن فتتألف الحكومة وتجري الإنتخابات النيابية والرئاسية في موعدها الدستوري، ونسلك طريق الخلاص".

صوت لبنان

ترأس رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ اجتماعا حضره حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، تقرر فيه اتخاذ اجراءات وتدابير للحد من ازمتي ​البنزين​ و​المازوت​ من خلال فتح مصرف لبنان اعتمادات مالية تغطي شراء كميات اضافية".

radio orient

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​قاسم هاشم​، أن "التعاميم التي تصدر بين الحين والأخر تحمل في طياتها الكثير، والذي يثير الريبة والشكوك في نوايا جمعية السارقين (المصارف)، لأن ما تقدم عليه من إجبار المودعين على توقيع إبراء ذمة المصارف من أي مسؤولية لاحقة إذا ما حصل تلكوء من المصارف بدفع الحقوق للمودع.

اذاعة النور

أوضحت ​كتلة الوفاء للمقاومة​، خلال اجتماعها الدوري أن "الوقت لا يزال يسمح باستنهاض بعض الأوضاع عبر تشكيل حكومة إنقاذيّة قادرة وفاعلة، يتم التفاهم عليها بين كل القوى السياسية الحريصة، إذا ما صدقت النوايا وعلا همّ الانقاذ على كل همٍّ آخر"، داعية المسؤولين المعنيين بتأليف الحكومة إلى "حسم المواقف، كي لا يبقى الوضع رماديّاً وكي لا يبقى اللبنانيون في حيرة من أمرهم.

صوت المدى

كشف المكتب الإعلامي للنائبة ​ستريدا جعجع​، أن رئيس حزب "​القوات اللبنانية​" سمير جعجع يوفد إلى الصرح البطريركي في ​بكركي​، اليوم، وفداً ب​رئاسة​ النائبة جعجع للمشاركة في إحتفال صدور كتاب "علاقة البطريركية المارونية بالمملكة العربية ​السعودية​" للأباتي أنطوان ضو الأنطوني. ويضم الوفد نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني.