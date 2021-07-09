شدّد مجلس الأمن الدولي، أمس، في جلسة طارئة خصّصها للنظر في حيثيات أزمة سد النهضة الإثيوبي، على أهمية إطلاق حوار بنّاء بين أطراف النزاع الثلاثة، مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، برعاية الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، مشدداً على أهمية "الحل الأفريقي" للقضية المستمرة فصولها منذ أكثر من 10 سنوات.

قدّمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفاؤها تنازلاً إضافياً لموسكو، على أمل إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم استخدام حق النقض (فيتو) ضد مسودة قرار دولي لإيصال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» إلى سوريا، الذي تنتهي ولايته يوم غد السبت.

بدأ أمس رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 15 شهراً لإدانته بازدراء المحكمة بعد أن سلم نفسه في اليوم السابق للشرطة، رغم احتجاجات استمرت لأيام من جانب أنصاره. وأعلنت مؤسسة زوما أنه قرر تسليم نفسه للشرطة، بعد أن أفلت السياسي من إلقاء القبض عليه من جانب الشرطة.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن سحب القوات الأميركية من أفغانستان سينتهي بحلول الحادي والثلاثين من آب المقبل، مؤكداً أن إدارته قد حققت جميع الأهداف في مكافحة التهديدات الإرهابية. وتعهد الرئيس الأميركي أمس بإجلاء آلاف المترجمين الفوريين الذين خدموا إلى جانب القوات في أفغانستان وعائلاتهم. ودافع بايدن عن قراره بسحب ما يقرب من جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 أيلول، منهيا أطول حرب في البلاد منذ عقدين، مؤكداً أن بلاده حققت أهدافها في أفغانستان.

استبق الرئيس إيمانويل ماكرون قمة فرنسا وبلدان الساحل الخمسة التي تلتئم اليوم افتراضيا بدعوة من باريس، بدعوة اثنتين من الشخصيات الساحلية الرئيسية من أجل لقاءات تحضيرية مكثفة في قصر الإليزيه. الأولى، هي رئيس تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري ، والشخصية الثانية هي الرئيس النيجيري محمد بازوم الذي تتعرض بلاده.

أعلن رئيس وزراء هايتي بالوكالة، كلود جوزيف، في خطاب أنه قرر إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، إثر اغتيال الرئيس جوفينيل مويز الأربعاء، مما يعطي سلطات موسعة للحكومة لمدة 15 يوماً. ودعا جوزيف السكان إلى الهدوء بعد أن وعد بأن القتلة سيدفعون ثمن ما قاموا به أمام القضاء.

قال السيناتور الديمقراطي، بن كاردان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ جهود إحياء الاتفاق النووي يجب أن تراعي تغير الظروف منذ إبرامه. واعتبر أنّ هناك رغبة قوية وشبه إجماع لدى الكونغرس... لعدم الاكتفاء بالتواريخ النهائية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة، في إشارة إلى التواريخ الواردة في الاتفاق التي ينتهي بعدها سريان قيود معيّنة على النشاط النووي الإيراني. وشدّد بن كاردان على أنّ عملية إحياء الاتفاق يجب أن تعالج قضايا تتجاوز النووي، بما في ذلك الاتهامات الموجهة إلى إيران في مجالات الصواريخ الباليستية والإرهاب وحقوق الإنسان.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الدول الغربية قد تسعى لزعزعة الاستقرار في بلاده قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 19 أيلول المقبل، عبر التحريض على الاحتجاجات. وأضاف لافروف أمس الخميس أنه «يمكن الافتراض أنه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستكون هناك محاولات جديدة لتقويض وزعزعة استقرار الوضع، والتحريض على بعض الاحتجاجات، حتى الاحتجاجات العنيفة منها، كما يحب الغرب أن يفعل دوما.