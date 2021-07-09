أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان أمس، أن بعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت، منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط في واسط وبابل. وأشار إلى أن قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة وفيها أطراف كثيرة، وهناك أطراف سياسية تدخلت لغايات انتخابية ولتسقيط جهات أخرى.

دانت وزارة الخارجية الفرنسية، الضربة الإيرانية الليلة الماضية لقواعد التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق. وجددت الخارجية الفرنسية تأكيد تضامن باريس مع حلفاء وشركاء فرنسا في التحالف، والتزامها بسيادة العراق وأمنه .وشددت على أن "الأولوية أكثر من أي وقت مضى، لوقف التصعيد"، داعية إلى ضرورة إنهاء دائرة العنف.

أكدت السفارة الأميركية في اليمن، أن الحوثييون يرفضون مبادرات السلام ويصرون على التصعيد. وقالت في تغريدة نشرت على الحساب الرسمي "يعاني النازحون من مصاعب ومخاطر جمة، لا سيما والحوثيين يصرون على التصعيد ورفض مبادرات السلام. في الوقت الذي تستمر الولايات المتحدة في تقديم العون لإغاثة الشعب اليمني".